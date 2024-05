Kāds būs laiks maijā? Prognozē dabas vērotājs Vilis Bukšs

Maija otrajā pusē turpināsies siltam maijam raksturīgi laikapstākļi. Saulainas dienas mīsies ar mākoņainām. Laikā pirms Urbāna (25. maijs) dažviet temperatūra dienas laikā var pietuvoties plus 27, plus 30 grādiem un naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 17 grādiem. Nokrišņi īslaicīgi, bet tie var būt kā stipras pērkona lietusgāzes, kas var atnest arī krusu. Vēlāk, laikā ap Pahomu (28. maijs) un mēneša beigās, pārsvarā sauss un temperatūra robežās no plus 15 līdz plus 20 grādiem.