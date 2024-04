FOTO: tas noteikti jāredz! Talkotāji atrod zilus brīnumus, pikantākā izstāde, Merzļikins negrib runāt, bet ziema aiziet

Kinoteātrī "Forum Cinemas" notikusi latviešu hiphopa mākslinieka Ozola koncertfilmas "No rajona līdz arēnai" pirmizrāde, kurā apmeklētāji klātienē varēja satikt gan filmas veidošanas komandu, gan māksliniekus, kas piedalījās aizvadītā gada nogalē notikušajā Ozola lielkoncertā "Arēnā Rīga". Filmas "No rajona līdz arēnai" režisors Rolands Rekke apkopojis ne tikai Ozola vairāk nekā divdesmit gadu muzikālo veikumu, bet arī komentārus un atziņas no mūziķiem un laika biedriem, kas piedalījušies lielkoncertā. Savukārt šova skaņu inženieris Didzis Simanovičs iemūžinājis un apstrādājis mākslinieku dzīvo izpildījumu.