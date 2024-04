Kur aiziet un ko redzēt? Sieviete un viņas putni, padomju laika "noraktais" mākslinieks Alūksnē un jūgendstila lielmeistari: izstāžu ceļvedis

"No paaudzes paaudzē, sieviete savā zemapziņā pārmanto zināšanas par to, kā tuvoties savam iekšējam spēkam, kā tikt galā ar sarežģītām dzīves situācijām un kā būt pašpietiekamai. Šīs zināšanas ielaužas mūsu apziņā, kad tas ir visvairāk nepieciešamas. Ne vienmēr mēs zinām cita cilvēka domas vai rīcības patieso cēloni, bet apzināmies, ka dzīvē nekas nav melns vai balts. Sievietes tēls un pati sieviete ir kultūras un vēsturiskās pieredzes mantojums par to, kāda loma tiek piešķirta sievietei," tā tiek pieteikta šī izstāde..