Folkloriste paziņo skarbi: īstu tautastērpu ar šujmašīnu nešuj!

Proti, tautastērpam jāsatur amatniecības komponente. Skābene vēlas vērst uzmanību, ka valstij un pašvaldībām viens no virsuzdevumiem ir arī saglabāt nacionālo identitāti un kultūru – no kā izriet, ka to iestādes savām tautas deju un folkloras kolektīviem “nedrīkst iepirkumos pirkt ar šujmašīnu izšūtus tērpus, jo tādā veidā degradē un nonivelē mūsu mantojumu”.

“Privātpersona, protams, demokrātiskā vidē drīkst darboties pēc saviem ieskatiem, un tomēr šī ir mēraukla inteliģencei, kultūrmantojuma izpratnei, ētikai un estētikai pret savu identitāti, saknēm un kultūras mantojumu. Nēsājot tērpu, kurš ir pseidotautastērps - tautastērpa viltojums – šis cilvēks parāda savu attieksmi pret valstiskām un nacionālām vērtībām – un protams, ka katrs to drīkst darīt un paust savu nostāju,” turpina autore.