Sestdien atklās motosezonu; būs izmaiņas vairākos sabiedriskā transporta maršrutos

27. aprīlī no plkst. 13.00 līdz apmēram plkst. 14.00 no tirdzniecības centra "Mols", tālāk pa Krasta ielu, Dienvidu tiltu, Ziepniekkalna ielu, Mūkusalas ielu, Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi, Daugavgrīvas ielu līdz Spilves lidostai, tiks organizēts motosezonas atklāšanas brauciens. Līdz ar to būs izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos.