Latvijas medicīnas sistēmā ienāks cilvēki no trešajām valstīm: uzņēmējs Aigars Rostovskis par mediķu aizplūšanu no Latvijas

“Jebkurš cilvēks, it īpaši tāds, kurš saņēmis labu izglītību, kas ir pieprasīta, dabiski vēlas arī attiecīgus ienākumus, lai varētu iekārtot savu dzīvi, nopirkt automašīnu, radīt bērnus un tā tālāk. Līdz ar to ir jautājums, cik mēs kā sabiedrība esam gatavi šiem mediķiem maksāt? Ja mūsu ekonomika atpaliek no attīstīto valstu ekonomikas, loģiski, ka viņiem nevaram samaksāt tik daudz, kāds ir piedāvājums no ārpuses. Līdz ar to pirmais ir mūsu ekonomikas attīstība,” teic Aigars Rostovskis.