FOTO: Rīgas Fotogrāfijas biennālē 2024 aplūkota cilvēka un datora mijiedarbība

No 19. aprīļa izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” Lielajā zālē apskatāma RFB centrālā izstāde “Cilvēks-dators”, kurā astoņi mākslinieki meklē mūsdienu cilvēka būtību, kas mainījusies steidzīgā dzīves ritma un nemitīgās tehnoloģiju attīstības ietekmē. Izstāde apskatāma līdz 16. jūnijam. Izstādes kuratores: Inga Brūvere (LV), Marīe Šēvolda (Marie Sjøvold, NO). Dalībnieki: Stefānija Dinkina (Stephanie Dinkins, USA), Andreass Refsgaārds (Andreas Refsgaard, DK), Sinnēve Sizu G. Vetena (Synnøve Sizou G. Wetten, NO), Viktorija Durnaka (Victoria Durnak, NO), Kloē Jancisa (Cloe Jancis, EE), Nastja Sade Renka (Nastja Säde Rönkkö, FI), Ieva Vīksne (LV), Zane Zelmene (LV).