Lietuvieši aptur Liepājas tramvaju, Vangažos sagūsta poļu zirgu, Tukumā notver sarkanos ķēpātājus: kriminālā province

Administratīvā procesa ietvaros par nodarītajiem pārkāpumiem katram grafiti „māksliniekam” var tikt noteikts sods līdz 500 eiro, informē Tukuma novada pašvaldības policijas vadītājs Armands Hohfelds. Bet abu jauniešu nelegālā rīcība pašvaldībai radījusi materiālos zaudējumus 300 eiro apmērā. Tā kā krāsa bija samērā viegli notīrāma, to no autobusu pieturām jau nākamajā dienā pēc uzkrāsošanas Komunālās nodaļas darbiniekiem izdevās notīrīt. Savukārt no ietvēm un ceļazīmēm krāsu notīrīt nevarēja, tādēļ pašvaldībai nācās pasūtīt divas jaunas ceļazīmes, bet ietvi Celtnieku ielā, lai novērstu krāsas ķēpājumus, nokrāsot pelēkā krāsā.



„Grafiti zīmējumi uz māju sienām, rotaļu iekārtām, tiltiem un citviet Tukumā tiek pamanīti ik pa laikam, tomēr tik lielā apmērā, tas paveikts pirmo reizi. Precīzus skaitļus par to, cik grafiti sērga ir izplatīta pilsētā vai Tukuma novadā kopumā, nav iespējams pateikt, jo lieta ne vienmēr nonāk līdz policijai, jo īpaši tad, ja krāsojums ir viegli notīrāms. Tāpat grūti ir noteikt arī kopējos zaudējumus, ko radījuši grafiti krāsojumi, jo to novēršana ir katra īpašnieka ziņā. Tomēr pilsētas video kameras strādā, pārkāpēji tiek noķerti un saukti pie atbildības,” informē pašvaldības policija.