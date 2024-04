Pukšu purvā uz elektrības stabiem uzstāda putnu novirzīšanas zīmes

Divu Latvijas – Igauniju starpsavienojumu pārbūve ir viens no svarīgākajiem projektiem Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu nodrošināšanai. Tas paredz pārbūvēt divas pagājušā gadsimta 60-tajos un 70-tajos gados uzbūvētās līnijas, kas 49 km garā koridorā iet paralēli no Valmieras līdz Igaunijas robežai. Līniju rekonstrukcija notiek, nomainot visu veco infrastruktūru. Pārbūves ietvaros netika mainīta elektrolīniju trase un sprieguma līmenis – tās izbūvētas kā gaisvadu 330 kV līnijas esošo 330kV gaisvadu līniju trasē, uzstādot jaunus balstus un montējot jaunus vadus. Abu līniju pārbūves projektam ir piešķirts 75% līdzfinansējums no Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem.