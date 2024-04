Klasiskās Jāņa Pauļuka gleznas Vecrīgas mākslas galerijā "Jēkabs"

Jānis Pauļuks ir latviešu glezniecības klasiķis Jānis Pauļuks. No 1924. gada līdz 1939. gadam ar pārtraukumiem viņš strādājis par zīmētāju un kaligrāfu, 1938. gadā iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā. Pēc studijām akadēmijā pievērsies vienīgi glezniecībai. Izstādēs piedalījies no 1945. gada. Kopš 1945. gada bijis Mākslinieku savienības biedrs, no kuras sava neparastā rakstura vairākkārt izslēgts un atkal atjaunots.