Liepājā par agresīvu kaiju upuri kļūst baņķieris - viņam saplēš pirkstu un atņem bulciņu

Bankas pārstāvis portālam "Liepajniekiem.lv" pastāstīja, ka pastaigas laikā pa Liepāju apmeklējis Pētertirgu, kur skārņos nopircis smalkmaizītes.



Ejot ārā no tirgus paviljona, sudrabkaija, pikējot no augšas, smalkmaizīti sagrābusi ar knābi un izrāvusi Strautiņam no rokas.