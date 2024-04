Minimālā alga 50% apmērā no vidējās: arodbiedrības, valdība un darba devēji spriedīs par minimālās algas celšanu

Jau iepriekš ziņots, ka LBAS ir uzstājusi, ka arī Latvijai ir stingri jāpieturas pie direktīvas rekomendācijās noteiktā, kas nosaka minimālo algu 50% apmērā no vidējās mēneša algas valstī. Šobrīd Labklājības ministrija ir ierosinājusi kompromisa priekšlikumu – noteikt minimālo mēneša darba algu 45 % apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātās mēneša vidējās darba samaksas no gada sākuma.