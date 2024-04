Siguldas novadā tiks svinēta Lapu diena

Šajā dienā sētu rotās RLB Folkloras komisijas veidotie vides objekti Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam - pavasara vēstneši putni un vardes. Figūras izgatavotas no tradicionāliem sadzīves priekšmetiem - groziem, paklājiem, maisiem. To radīšanai iedvesma gūta no skolotāja Jura Porieša bērnības atmiņu stāstiem "Kalna Vaizuļos", kur saimnieciskā dzīve bijusi iekļauta skaistā dabā - izteiksmīgā ainavā ar kalniem, lejām, lieliem, kupliem kokiem.