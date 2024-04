Lielais jautājums: "Ko iesākt ar Stūra māju?"

Ja skatāmies no Latvijas Universitātes viedokļa, tad Stūra māja ir ļoti vērtīga vēsturiska liecība un izpratne par Latvijas vēsturi pati par sevi ir vērtība. Laika posms, ko reprezentē šis nams ir vizuāls atgādinājums par to, kas var notikt tad, ja mēs nerūpējamies par to, kā attīstās valsts un neuzskatām, ka valsts ir vērtība - redz, kur ir rezultāts! No vēstures pētniecības viedokļa šis īpašums nav pārdodams.”