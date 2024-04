FOTO: dzelzs rumaku parāde! Atklāts konkurss "Latvijas Gada motocikls 2024"

Jānis Vanks, žūrijas loceklis no “Drošas braukšanas skola”: “Konkurss “Gada motocikls” ir lielisks instruments potenciālajiem moto pircējiem, lai saprastu, kas no jaunumiem tirgū ir ievērības cienīgi. Konkursa žūrija sastāv no pieredzējušiem, un galvenais, ļoti dažādiem motobraucējiem. Katram, ir savi uzskati par to, kādam jābūt motociklam, taču kopvērtējuma balsojumā izkristalizējas konkrētās sezonas spīdekļi. Tas ir lielisks palīgs jaunajiem moto pircējiem, lai orientētos moto pasaules tirgū. Ikvienam ir iespēja uzdot jautājumus žūrijai un saņemt konkrētas, pamatotas atbildes par jebkuru no konkursa dalībniekiem-motocikliem.”