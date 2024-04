VIDEO: viltvārži, uzdodoties par darba devējiem, izkrāpj iedzīvotāju bankas datus

Otrs variants – bankas datus mēdz izkrāpt it kā darba līguma parakstīšanas laikā. Jānis Mūrnieks, bankas "Citadele" Privātpersonu apkalpošanas daļas vadītājs atklāj: “Lai pieteiktos krāpnieka piedāvātajai darba vakancei, potenciālos upurus aicina atvērt jaunu kontu bankā, jo to vajagot algas saņemšanai, un pēc tam pierunā atdot konta pieejas datus. Un cilvēki to tiešām naivumā dara, jo taču darbu piedāvā. Tad šo jaunatvērto kontu, kas principā ir krāpnieku upura konts ar viņa identitāti un visu pārējo, izmanto dažādu aizdevumu, ātro kredītu ņemšanai un dažādu preču iegādei uz nomaksu.”