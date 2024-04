Intervija ar topošo Eiropas Parlamenta deputāti Ivannu Voločiju

Es pazīstu un labi zinu cilvēkus no Kustības “Par!” jau ilgu laiku – kopā strādājam Eiropas liberāļu politiskajā grupā un bieži tiekamies Briselē. Atceros pirmo reizi, kad tikos ar Miku Celmiņu, Kustības “Par!” izpilddirektoru, tas bija Romā un mēs ilgi diskutējām par to, ka Latvija var darīt vairāk, pārliecinot kolēģus Eiropā par atbalstu Ukrainai. Kad viņi mani uzrunāja startam vēlēšanās, man jāatzīstas, ka sākumā šaubījos. Es zināju, ka mūs vieno līdzīgas vērtības un idejas, ka ar “Par!” būs viegli strādāt komandā, jo esam domubiedri. Bet tas bija grūts lēmums. Bet ziniet - es redzu dāsnos veidus, kā latvieši palīdz Ukrainai. Latvieši ir uzņēmuši bēgļus, pirkuši dronus, sūtījuši mašīnas un humāno palīdzību. Nesen lasīju par “Karbonāžu bataljonu” – brīvprātīgajām, kas gatavo maltītes Ukrainas ievainotajiem karavīriem. Tas ir fantastiski! Latvieši zina, ko nozīmē tāds kaimiņš kā Krievija. Latvieši zina, kas ir okupācija, kas ir karš. Mums, ukraiņiem, nav Latvijā jāskaidro, kas notiek Ukrainā. Latvieši to saprot vislabāk no visiem. Kā, starp citu, man dažkārt ir jādara Briselē, kur daži cilvēki nesaprot, kas Ukrainā patiesi notiek. Tādēļ nolēmu – ja ir kāds, kas būtu tiešām gatavs dot Ukrainai to, kas vajadzīgs visvairāk – politisko svaru Eiropā, tad tā ir Latvija un Latvijas iedzīvotāji.