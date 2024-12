Aleksejs Poplavskis - pirmais neredzīgais viesmīlis Latvijā, kurš dejo tautas dejas un spēlē ģitāru

“Apmeklēju dejošanas nodarbības Kauguru kultūras namā, Neredzīgo dienas centra deju kolektīvā, mēģinājumi notiek divreiz nedēļā. Šovasar bija koncerti Kauguru kultūras namā, Ventspilī, Cēsīs un arī Lietuvā, Telšos. 13. decembrī paredzēta uzstāšanās Tukuma novada Zemītes pagastā. Spēlēju arī ģitāru, to apguvu pašmācības ceļā. 1998. gadā atbraucu no Zviedrijas, kur piedalījos kristīgajā nometnē un iemācījos spēlēt ģitāru. Man sākumā uzdāvināja elektrisko ģitāru, pēc tam, kad pats sāku pelnīt, nopirku akustisko. Pārsvarā spēlēju mūziku, dzied citi. Man visu laiku vajag darboties, neesmu no dīvānniekiem. Ja kaut ko piedāvā, es eju. Piemēram, apmeklēju arī rokdarbu nodarbības – uz drātīm veru pērlītes.”