Pirms "Lidl" ienākšanas Latvijā teica, ka tas liks "Rimi" un "Maximai" samazināt cenas, bet... Ko plāno tagad?

To, ka pienācis laiks rīkoties, rāda jaunākie Eurostat dati: pārtikas cenu indekss Latvijā ir virs Eiropas Savienības (ES) vidējā līmeņa, turklāt mums ir viens no straujākajiem cenu kāpumiem. Bet pārtika tikmēr veido ievērojamu daļu no mājsaimniecību budžeta: 2023. gadā nedaudz virs 20%. Arī tas ir augstākais rādītājs ES, jo rietumeiropieši pārtikai tērē ap 13%, raksta žurnāls "Ir".