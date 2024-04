Gads pēc Rusiņa veiktās slepkavības: varmākas vēl aizvien izsprūk no reāla cietumsoda

Vienā no lietām lasāms, ka bijušais partneris sievieti vajāja vairāk nekā gadu no 2022. gada vasaras, arī pēc Jēkabpilī notikušā. Tiesas spriedumā lasāms: “[vīrietis, persona A] vairākkārt nāca pie viņas, pieprasīja laist dzīvoklī, meklēja kādas mantas, ko varētu atstāt kāds vīrietis, trakoja, ārdījās, pazemoja un izteica apvainojumus, kā arī ilgstoši veica nevēlamu saziņu (..) izteica draudus [sieviete, persona B] fiziski izrēķināties ar viņu un ar viņas dēlu, kā arī ar citu vīrieti, ja gadījumā [sieviete, persona B] ar kādu no viņiem ir intīmās attiecībās. Īsziņās [vīrietis, persona A] norādīja, ja [sieviete, persona B] vēlas, lai iepriekš minētās personas dzīvotu, viņai pašai ir jāizdara pašnāvība.”