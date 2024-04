„Saskaņa” glorificē Nilu Ušakovu un pieprasa tiesības „mūsu krieviem”

Saraksta lokomotīve ir pašreizējais eiroparlametārietis, kādreizējais Rīgas mērs, kurš ar savu (ne)saimnieciskumu un “zelta projektiem” galvaspilsētu noveda līdz ārkārtas domes vēlēšanām, un pēc tam pats, lai izvairītos, kā tauta runāja, no atbildības tautiešu priekšā iepriekšējās EP vēlēšanu laikā aizmuka uz daudz tālākam ārēm – Briseli, līdzi paķerot arī savu vietnieku Rīgas rātsnamā Andri Ameriku no partijas “Gods kalpot Rīgai”. Šoreiz gan “Saskaņa” kā lepna vientuļniece kandidē pati savā sarakstā un atkratījusies no sava kādreizējā ciešā sabiedrotā “Gods kalpot Rīgai”.