VIDEO, FOTO: Ar skaļām ovācijām Nacionālajā teātrī sagaidīta Krimova iestudējuma "Pīters Pens. Sindroms" pirmizrāde

Pīters Pens – sapņotājs un brīnumu radītājs - režisoram kalpojis kā iedvesmas avots, lai radītu savu lugu par pamattēmu izvēloties izjūtas, kas cilvēkam rodas pieaug un novecojot, kad laiks aiziet un brīnumu sajūta izplēn.

“Izrādē mēs runājam par to, ka mākslinieks nenogurstoši kalpo savai profesijai, nespējot to pamest un aiziet no zāles, no jaunu izrāžu radīšanas,” stāsta teātra direktors.

Šī ir dārgākā izrāde, kas uzvesta uz Nacionālā teātra skatuves - tās budžets pārsniedz 200 tūkstošus eiro. Izrādes sadārdzinājumu Māris Vītols skaidro ar tās dekorāciju izmaksām un skatuves tehnoloģijām.

Dmitrijs Krimovs ir slavenā režisora Anatolija Efrosa dēls. Viņš Krievijā reiz sasniedza slavas griestus, piecas reizes iegūstot teātra nozares augstāko apbalvojumu "Zelta maska", bet tagad ir izveidojis teātra kompāniju Amerikā un asi nosoda Putina asiņaino režīmu.