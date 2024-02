VIDEO & FOTO: mākslas objekts “krievijas nolaupītie” Kronvalda parkā atklāj sociālu kampaņu uz Krieviju aizvesto Ukrainas bērnu atbalstam

Kampaņa notiek līdztekus starptautiskajai konferencei “Krievijas karš pret bērniem” (Russia’s War on Children), kas šajās dienās notiek Rīgā, lai kopā ar starptautisku ekspertu loku meklētu veidus, kā palīdzēt Ukrainai atgūt uz Krieviju deportētos bērnus.

“Ukrainas karš notiek ne tikai frontes līnijās, bet tā ir arī cīņa par uzmanību visu valstu iedzīvotāju prātos un sirdīs. Jo tikai un vienīgi starptautiskās sabiedrības spiediens uz lēmumu pieņēmējiem var palīdzēt Ukrainai atgūt nozagtos un uz Krieviju aizvestos bērnus. Tāpēc joprojām arī katram mūsu ierakstam sociālajos tīklos, katrai atzīmei “patīk” un “dalīties” ir nozīme,” norāda konferences “Krievijas karš pret bērniem” patrons Egils Levits, Valsts prezidents (2019-2023), Latvijas īpašais pārstāvis starptautisko tiesību un valsts atbildības jautājumos.

Kā liecina šā gada janvārī veiktā iedzīvotāju aptauja, turpat puse (49%) no Latvijas iedzīvotājiem nav pat dzirdējuši par Ukrainas bērnu nolaupīšanu un aizvešanu uz Krieviju. Informatīvā kampaņa “Viltus vasaras nometne” stāsta, kā ukraiņu ģimenēm tika melīgi solīts, ka bērniem būs iespēja atgūties no kara šausmām vasaras nometnēs, bet tā vietā viņi tikai nolaupīti un aizvesti uz Krieviju.

“Ir briesmīgi iedomāties, kā jūtas vecāki, kuri, vēloties savus bērnus pasargāt no kara šausmām, sūtīja viņus uz vasaras nometnēm, tikai lai vēlāk uzzinātu, ka tie ir nolaupīti un deportēti uz Krieviju bez nolūka tos atvest mājās. Tas ir pārsteidzoši, ka Krievija ir pastrādājusi tik briesmīgus kara noziegumus, bet tik maza daļa sabiedrības par to zina. Krievija nozagusi vismaz 20 000 ukraiņu bērnu, un šis jautājums krietni par maz tiek pieminēts mediju un politiķu dienas kārtībā,” stāsta kampaņas radošā risinājuma autore Sintija Popena, SIA “McCann Rīga” radošā direktore.

Kampaņas mākslas objekts “krievijas nolaupītie” Kronvalda parkā būs no 1. februāra līdz 3. martam, bet informatīvās kampaņas “Viltus vasaras nometne” materiāli pieejami vietnē: www.bernu-nometne.org, un iedzīvotāji aicināti dalīties ar kampaņas materiāliem savos sociālo tīklu kontos.

Saskaņā ar Ukrainas Valsts informācijas biroju uz Krieviju vai Baltkrieviju deportēti vai piespiedu kārtā pārvietoti ir 19 546 bērni. Līdz šim izdevies Ukrainā atpakaļ atvest 388 bērnus jeb mazāk nekā 0,2% no prom aizvestajiem bērniem. Daļa no bērniem ir kara laikā kļuvuši par bāreņiem, citi no bērniem ar viltu tika ievilināti Krievijā pēc “vasaras nometņu” principa. Vecākiem Ukrainā tika iegalvots, ka viņu bērni uz brīdi gūs īsu atelpu no kara šausmām, taču tā vietā viņi tikai nolaupīti. Bērnu nolaupīšana un piespiedu pārvietošana ir klajš 4. Ženēvas konvencijas pārkāpums, kā arī šausminošs kara noziegums.

Konferenci organizē Ukrainas prezidenta administrācija, Ukrainas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Ukrainas Ārlietu ministriju, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un projektu “Bring Kids back UA”, Bērnu slimnīcas fondu un citiem atbalstītājiem.

