Latgalē un Vidzemes austrumos uz autoceļiem izveidojies apledojums; šodien sola nokrišņus

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Vidzemes šoseja (A2) posmā no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai;

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem;

Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;

· autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;

· Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;

· Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Madonas, Gulbenes, Rēzeknes, Ludzas, Valkas, Balvu, Alūksnes, Krāslavas un Preiļu apkārtnēs.

Ziemas sezonā aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem uz ceļa, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot piesardzīgu distanci. Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām.

Laikapstākļi liks būt sevišķi uzmanīgiem uz ceļa, jo daudzviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi lietus, krusa un sniegputenis, kā arī iespējamas vēja brāzmas, Kurzemē sasniedzot līdz 19 metriem sekundē. Šodien maksimālā gaisa temperatūra būs no +1 līdz +5 grādiem.