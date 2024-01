VSAA ir saņēmusi informāciju no VAS "Latvijas pasts" par Nautrēnu, Kalnciema, Taurenes, Ērberģes, Barkavas, Cīravas, Garkalnes, Bēnes un Mētrienas pasta nodaļu slēgšanu janvārī, kā arī par Daugavpils-22, Carnikavas, Ozolnieku un Rīgas-35 pasta nodaļu slēgšanu februārī.

Šo pilsētu un novadu iedzīvotājiem arī turpmāk VSAA izmaksātās pensijas un pabalstus būs iespēja saņemt ar "Latvija pasta" starpniecību savā dzīvesvietā.

Tiem, kuri VSAA pensiju un pabalstu saņemšanai izmanto Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu, bet vēlas mainīt izmaksas veidu un turpmāk saņemt pakalpojumu dzīvesvietā, ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Piegāde dzīvesvietā izmaksā 2,39 eiro, ko VSAA ietur no pensijas pirms tās izmaksas.

Daine skaidro, ka, izvēloties piegādi mājās, jārēķinās arī ar iespējamu izmaksas datuma maiņu atbilstoši "Latvijas pasta" noteiktajam izmaksas grafikam.

Iesniegumu VSAA par izmaksas veida maiņu var iesniegt klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros, vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai, nosūtot pa pastu jebkurai VSAA nodaļai.

Elektroniski iesniegumu var iesniegt, izmantojot oficiālo VSAA e-adresi vai elektroniski parakstītu nosūtot "pasts@vsaa.gov.lv".

Lai izmaksas veidu nomainītu no nākamā mēneša, iesniegums VSAA jāiesniedz līdz mēneša 15.datumam. Līdz izmaiņu veikšanai izmaksas veids saglabāsies iepriekšējais.

Ja pakalpojumu saņem dzīvesvietā, bet cilvēks nevar būt mājās konkrētajā piegādes dienā, tad, kā VSAA ir informējis "Latvijas pasts", teritorijās, kurās nav pasta nodaļu, pastnieks atkārtoti bez maksas piegādās pensiju dzīvesvietā. Par atkārtotu piegādi jāsazinās ar "Latvijas pasta" Klientu atbalstu, zvanot pa tālruni 67 008 001, 27 008 001. Cilvēki var arī paši doties uz konkrēto teritoriju apkalpojošo pasta nodaļu, lai saņemtu pensiju tur.

VSAA maksājumus pēc saņēmēja izvēles pārskaita arī uz jebkuru Latvijas kredītiestādes vai PNS kontu atbilstoši šo pakalpojumu sniedzēju noteikumiem un izcenojumiem.

Daine jauno kārtību ilustrē ar piemēru. Pensionārs līdz šim devās uz vietējo pasta nodaļu, lai izņemtu skaidrā naudā savu pensiju no PNS konta. Tā kā pasta nodaļa slēgta, pensionārs iesniedz VSAA iesniegumu, lai pensiju turpmāk pastnieks piegādātu viņam mājās. Ja iesniegums VSAA tiks saņemts, piemēram, 9.februārī, tad pensiju viņam piegādās mājās no marta. Savukārt, ja iesniegumu viņš iesniegs 23.februārī, tad piegāde dzīvesvietā būs no aprīļa.

VSAA pensijas un pabalsti, kurus "Latvijas pasts" piegādā dzīvesvietā, izņemot citu valstu pensijas, kuras tiek maksātas ar VSAA starpniecību, ir vecuma pensija, invaliditātes pensija, apgādnieka zaudējuma pensija, izdienas pensija, speciālā valsts pensija Augstākās padomes deputātiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, apdrošināšanas atlīdzība vai kaitējuma atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam.