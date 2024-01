Labklājības ministrija sākusi pārskatīt visus pabalstus ģimenēm

Šobrīd bērnu kopšanas pabalsts ir 171 eiro mēnesī. LM rosina atteikties no bērnu kopšanas pabalsta izmaksāšanas par bērnu no pusotra līdz divu gadu vecumam. Viens no LM piedāvājumiem ir no 2025.gada minēto pabalstu palielināt līdz 250 eiro par bērnu līdz pusotra gada vecumam, kas valstij izmaksātu 21 miljonu eiro. Otrs piedāvājums ir bērna pabalstu noteikt 50% apmērā no ienākumu mediānas, kas nozīmētu 377 eiro mēnesī, un izmaksātu apmēram 56 miljonus eiro.

LM ieskatā bērnu kopšanas pabalstam ir jābūt primāram un tas ir jāsaņem visiem vecākiem neatkarīgam no sociālajām iemaksām.

Tāpat LM rosina palielināt vecāku pabalstu, mainot finansēšanas avotu no speciālā budžeta uz valsts budžetu.

Šobrīd vecāku pabalsts par vienu bērnu ir 25 eiro mēnesī, bet no 2026.gada LM to rosina palielināt līdz 50 eiro mēnesī. Uzulnieks piekrīt uzskatam, ka jāveicina demogrāfija un jāatbalsta daudzbērnu ģimenes, reizē LM parlamentārais sekretārs uzsvēra, ka valstī ir problēma ar pirmo un otro bērnu politiku.

Ņemot vērā inflāciju, LM rosina no 2025.gada palielināt bērna piedzimšanas pabalstu no 421 eiro līdz 730 eiro, kas izmaksātu 4,6 miljonus eiro gadā.

LM rosina izmaiņas arī aizbildniecības un adopcijas pabalstu apmērā. Pabalsts aizbildnībā esošu bērnu uzturēšanai no 2025.gada varētu mainīties atbilstoši minimālās algas pieaugumam, proti, patlaban pabalsts par bērnu līdz septiņu gadu vecumam ir 215 eiro mēnesī, taču LM rosina to palielināt līdz 350 eiro. Savukārt pabalsts par bērnu vecumā no septiņiem gadiem patlaban ir 258 eiro, bet priekšlikums paredz to palielināt līdz 420 eiro mēnesī.

Pēc līdzīgas shēmas varētu mainīties arī bērna adopcijas pabalsts - attiecīgi tiek rosināts to palielināt līdz 210 eiro mēnesī.

LM rosina palielināt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, piedāvājot divus variantus. Palielināt par vienu bērnu no 171 eiro līdz 377 eiro mēnesī, no 222 eiro līdz 490 par diviem un no 273 eiro līdz 630 eiro par trīs un vairākiem bērniem. Otrs variants ir noteikt visām audžuģimenēm vienādu atlīdzības apmēru neatkarīgi no bērnu skaita - 377 eiro.

LM vēlas noteikt vienlīdzīgāku attieksmi atlīdzības noteikšanā aizbildņiem. Uzulnieks norādīja, ka aizbildņa pabalsts nav pārskatīts teju 20 gadus, jo pastāvot tāds uzskats, ka aizbildnis parasti ir tuvinieks, taču ne vienmēr tā tas ir.

Pabalsts no 2025.gada pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu varētu būt 377 eiro mēnesī. Šobrīd minētais pabalsts ir 54 eiro.

Uzulnieks norādīja, ka gada sākumā ir notikusi sanāksme ar nevalstiskajām organizācijām par LM priekšlikumiem, un ministrija sola turpināt diskusijas, kā arī ar piedāvājumu iepazīstināt ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātus.