Atklāta krāpšana pārtikas piegādē Ādažu militārajai bāzei, militārā policija veic izmeklēšanu

Pēc "Nekā personīga" rīcībā esošās informācijas, bruņotajiem spēkiem varētu būt nodarīti aptuveni 100 000 eiro zaudējumi.

"Nekā personīga" skaidro, ka NBS Nodrošinājuma pavēlniecības trešā reģionālā nodrošinājuma centra pārstāve pati esot pasūtījusi un pati arī pieņēmusi SIA "Lanekss" piegādātos pārtikas produktus, pavadzīmēs ierakstot nepatiesu informāciju, proti, uzrādīto lielākus apmērus, nekā patiesībā. Ar NBS Nodrošinājuma pavēlniecības pārstāvi darba tiesiskās attiecības pārtrauktas pagājušajā gadā.

Prokuratūra raidījumam atteikusies sniegt komentārus par izmeklēšanas gaitu, kā arī "Lanekss" pārstāvji intervijai nav piekrituši.

Savukārt NBS komandieris Leonīds Kalniņš raidījumam atzīmēja, ka ir palielināta kontroles mehānisma efektivitāte, ieviešot papildu štata vietu un speciālas instrukcijas, kādā veidā pārtika nonāk līdz karavīriem. "Tas lieku reizi parāda, ka mums visu laiku ir jāpilnveidojas," viņš sacīja.

Savukārt Aizsardzības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka piecos gados bruņotie spēki no "Lanekss" ir iepirkuši pārtiku par apmēram 7,7 miljoniem eiro. "Lanekss" ir otrs lielākais komersants, no kā armija iegādājusies pārtiku, atpaliekot tikai no SIA "Sanitex", kura piegādājusi pārtiku apmēram 14 miljonu eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka Latvijas Televīzija (LTV) iepriekš vēstīja, ka, pasūtot preces Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), var saņemt preci, kas ražota Krievijā. LTV konkrētajā iepirkumā saņēmis Krievijā ražotu tēju ar zīmolu "Greenfield". Uz tējas paciņas bija norādīts, ka tā ražota Sanktpēterburgā krietnu laiku pēc Krievijas sāktā pilna apjoma iebrukuma Ukrainā. Tēju piegādāja "Lanekss".

Uzņēmums "Lankess" 2022.gadā strādāja ar 5,62 miljonu eiro apgrozījumu un 1,08 miljonu eiro peļņu, liecina informācija "Firmas.lv". "Lanekss" reģistrēts 2001.gadā, un tā pamatkapitāls ir 2840 eiro, bet vienīgā īpašniece ir Ņina Siliņa.