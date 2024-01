"Karosiet par Krieviju?" divi vīrieši no Latvijas iekrīt "viltus putinista" nagos

"Edgar Mirotvorec" interneta ārēs ir labi zināms kā vīrietis, kurš sazvana dažādas personas, izliekoties par Krievijas un tās uzsākto karu atbalstītāju.

Sarunas gaitā viņš noskaidro, vai pretējā pusē ir "savējie", proti - Krievijas atbalstītāji - un tad, ar emocionāli pielādētiem, uzvedinošiem jautājumiem mēģina izprovocēt sazvanītos atzīties savā nostājā, tā teikt, pēc pilnas programmas.

Konkrētā "Youtube" kanāla saturā atrodami vairāki Latvijā dzīvojošie Kremļa atbalstītāji, kuri izblamējušies un piesaistījuši sev kā sabiedrības, tā likumsargājošo iestāžu uzmanību.

Šajā raidījumā sazvanīti divi vīrieši, kuri apgalvo, ka šobrīd strādā celtnieku darbu ārzemēs, bet viņu ģimenes - Latvijā. (Saruna sākas ap 1:32:00)

Kādā brīdī viņiem tiek prasīts: "Sagaidīsiet mūs, kad mēs [Krievijas armija] atbrauksim?"

Vīrieši atbild: "Mēs jums taču pilsētas celsim!"

Izjokotājs turpina: "Jūs būvēsiet, nu, kad mēs, atnākot noārdīsim?"

Vīrieši atbild apstiprinoši un drīz vien piekrīt pat parādīt kamerā savas pases, kurās ir redzama daļa personu apliecinošās informācijas.

"Vairums šeit ir par jums! [...] Ceru, ka kara nebūs, taču, lai ir kā 1939. gadā, kad Ulmanis un kas tur... nu, kad tas Molotova-Ribentropa pakts, kas nozīmēja, ka Latvija pieder Krievijai," kādā brīdī saka viens no video zvana dalībniekiem. Šoreiz greizos komentārus par vēsturi atstāsim nekomentētus.

Uz beigām izjokotājs, kurš sevi dēvē par Vladimiru, pierunā abus atzīt, ka sadarbosies ar Krieviju, pret Latvijas interesēm - arī dosies uz "speciālu militāru operāciju", ja vajadzēs.

Pēc tam, kad "Youtube" kanāla vadītājs atklāj, ka visu šo laiku ir tēlojis Kremļa atbalstītāju, abi jaunieši noliek "digitālo klausuli".

Konkrētā intervija ir izpelnījusies lielu ievērību sociālajos tīklos.

Jauns.lv vērsās Valsts drošības dienestā (VDD), lai noskaidrotu, vai dienestam abas personas ir zināmas.

"Informējam, ka VDD minētā situācija ir zināma, un dienests to vērtē atbilstoši savai kompetencei. Līdz ar to šobrīd no plašākiem komentāriem atturēsimies," teikts dienesta atbildē.