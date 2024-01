Rīgas pašvaldība arī šogad plāno atbalstīt festivālu "Positivus"

Deputāti atbalstīja priekšlikumu piešķirt 200 tūkstošu eiro līdzfinansējumu festivāla norisei no pašvaldības 2024. gada budžeta programmas "Rīgas valstspilsētas konkurētspējas un ekonomisko izaugsmi sekmējoši pasākumi".

Līdzfinansējums veido teju 10% no festivāla "Positivus" kopējās tāmes un tas tiks novirzīts atlīdzībām māksliniekiem. Finansēšanas līgumu ar festivāla organizatoriem slēgs Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra".

""Festivāls "Positivus" ir pasākums, kuru Rīga ne tikai izmanto pilsētas konkurētspējas attīstībai, bet arī Rīgas tēla veidošanai, parādot, ka pilsēta ir spēcīga ne tikai ekonomikā, bet arī kultūrā. Festivāla programmā būtisks akcents tiek likts uz ārzemju mūziķu un apmeklētāju dalību, tāpēc pilsētai ir svarīgi atbalstīt festivālu, lai tas varētu piesaistīt jaudīgākus māksliniekus, kuri savukārt piesaistīs lielāku publicitāti un veicinās lielāku ārzemju apmeklētāju interesi," sacīja Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

2022. gada jūlijā festivāls pirmoreiz notika Rīgā, Lucavsalā, un abās festivāla dienās to apmeklēja attiecīgi 20 tūkstoši un 23 tūkstoši apmeklētāju, no kuriem vismaz 6000 bija no ārvalstīm, galvenokārt, Lietuvas un Igaunijas.

Savukārt 2023.gadā "Positivus" kopējais apmeklētāju skaits sasniedza 25 tūkstošus katrā festivāla dienā un ārvalstnieku kopējais apmeklētāju skaits pārsniedza 6000.Tiek prognozēts, ka šogad festivālu varētu apmeklēt vismaz 7000 ārvalstu viesu, galvenokārt, no Lietuvas, Igaunijas un Ziemeļvalstīm.

Festivāls "Positivus" šogad notiks 19. un 20.jūlijā.