Sausiņu gāž no Siguldas novada domes priekšsēdētājas amata

Sausiņa pirms balsojuma par viņas atstādināšanu no amata, atzina, ka viņa ir pārsteigta par septiņiem "savējiem", kuri ir vērsušies aizmuguriski, neaicinot uz sarunu, tai pašā laikā izvairījušies no viņas uzaicinājumiem runāt par aktuālajiem budžeta plānošanas jautājumiem un piedāvātajiem risinājumiem.

Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka kopā ar pašvaldības kolēģiem esot izdarīts milzu darbs, veidojot šā gada budžetu, lai sabalansētu iespējas un vajadzības. Viņa atzina, ka šogad budžeta veidošana visām pašvaldībām ir ļoti sarežģīta, jo to ietekmē papildu finansējuma nepieciešamība atlīdzības izdevumiem saistībā ar minimālās algas palielināšanu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, kā arī sociālo pakalpojumu izmaksu pieaugums un jaunu pakalpojumu attīstība.

Lai saglabātu iespēju palielināt algas arī speciālistiem, viņa piedāvājusi dažus "nepopulārus" risinājumus, tai skaitā štatu samazināšanu visos pašvaldības darbinieku līmeņos un procesu vadības optimizāciju.

Solvita Strausa (NA/LRA/LZP) uzsvēra, ka viņa augstu novērtē Sausiņas darba spējas, taču komunikācija ar kolēģiem nav bijusi cieņpilna, tādēļ arī viņa parakstījusi pieprasījumu.

Deputāte Ance Pētersone ("Siguldas novada partija") pauda nostāju, ka Siguldas novadā valda vienvaldība, taču dome ir koleģiāla institūcija.

Savukārt partiju apvienības ""Latvijas attīstībai" un Vidzemes partija" deputāts Modris Jaunups pārmeta, ka sākotnēja iecere par visa novada vienmērīgu attīstību, neīstenojas. Inčukalna pagasts ir atstāts aizmirstībā, nevienu tur neinteresē ne sniega tīrīšana, ne kultūras pasākumu rīkošana.

Pirms domes sēdes sākuma pāris desmiti Siguldas iedzīvotāju bija ieradušies pie Siguldas pagasta Kultūras nama, lai ne tikai paustu atbalstu Sausiņai, bet arī iebilstu pret viņas darba stilu, par ko liecināja plakāts "Sausiņas diktatūrai nē!". Piketu uzraudzīja gan valsts, gan pašvaldības policijas ekipāžas.

Kā vēstīts, vairākums jeb 14 no 19 Siguldas novada pašvaldības deputātiem 15.janvārī domei iesniedza pieprasījumu par Sausiņas (NA) atcelšanu no ieņemamā amata.

Priekšsēdētājas atkāpšanos bija pieprasījuši arī septiņi no 12 deputātiem, kas pārstāv viņas partiju apvienības - "Nacionālās apvienības" (NA), "Latvijas Reģionu apvienības" (LRA) un Latvijas Zaļās partijas (LZP) - sarakstu. Pieprasītāju skaitā ir arī abi domes priekšsēdētājas vietnieki Linards Kumskis (NA) un Kristaps Zaļais (NA).

Deputātu prasības pamatā ir neapmierinātība ar priekšsēdētājas veikumu pašvaldības pārvaldes darba organizēšanā un sadarbību neveicinošs vadības stils. Pieprasījuma parakstītāji uzsver, ka Sausiņa personīgās ambīcijas noliek augstāk par pienākumu strādāt sabiedrības labā, kā arī nespēj nodrošināt domes un Siguldas novada pašvaldības pārvaldes darba, kas saistīts gan ar domes budžeta izstrādi, gan ar budžeta izpildi, atklātību un caurskatāmību. Tas potenciāli radot ne tikai būtiskus finansiālus, bet arī domes reputācijas riskus pašlaik un nākotnē.

Lai to novērstu, domes budžeta izpildei un izstrādei jābūt atklātai un balstītai uz visu iesaistīto pušu diskusijām, kā arī jāmaina kopējais domes un pārvaldes vadības stils, orientējoties uz sadarbību un kopēju rezultātu sasniegšanu, lai nodrošinātu drošus un pārdomātus apstākļus Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī domes un pārvaldes darbinieku labbūtību, uzsver pieprasījuma autori.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 19.panta trešo daļu, pieprasījumu par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata izskata tuvākajā domes sēdē, bet ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Jautājums par domes priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata šodien ir iekļauts domes sēdes darba kārtībā ar pirmo kārtas numuru.

Pieprasījumu parakstījuši "Siguldas novada partijas" deputāti Ance Pētersone un Erlends Eisaks, Latvijas Zemnieku savienības deputāti Reinis Ādamsons un Jānis Zilvers, "Jaunās vienotības" deputāti Ina Stupele un Jānis Paulovičs, partiju apvienības NA/LRA/LZP deputāti Zane Segliņa, Zane Berdinska, Artūrs Caucis, Linards Kumskis, Kristaps Zaļais, Solvita Strausa, Eva Viļķina, kā arī partiju apvienības ""Latvijas attīstībai" un Vidzemes partija" deputāts Modris Jaunups.

Komentējot domes vairākuma deputātu pieprasījumu atkāpties no amata, Sausiņa norāda, ka pārņemot domes vadību, pagājušā gada laikā ir izdarīts ļoti daudz. Ir panāktas būtiskas izmaiņas pašvaldības vadības un iedzīvotāju komunikācijā, veidojot atvērtu un uz sadarbību vērstu dialogu, lai izprastu iedzīvotāju vajadzības.

"Iedzīvotāji ir augsti novērtējuši manu atvērtību, cilvēcību un darba spējas. Kopā ar pašvaldības kolēģiem esam izdarījuši milzu darbu, veidojot šā gada budžetu un sabalansējot iespējas un vajadzības," uzsver priekšsēdētāja.

Viņa skaidro, ka par prioritāti budžeta veidošanā ir izvirzīta līdzšinējā atbalsta saglabāšana iedzīvotājiem, tai skaitā brīvpusdienas bērnudārzos un skolās. Šogad budžeta veidošana visām pašvaldībām ir ļoti sarežģīta, to ietekmē papildu finansējuma nepieciešamība atlīdzības izdevumiem saistībā ar minimālās algas palielināšanu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, kā arī sociālo pakalpojumu attīstība. Līdztekus tam ir plānots finansējums nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, pamato Sausiņa.

"Manas durvis vienmēr ir bijušas atvērtas ikvienam, lai uzklausītu, meklētu, risinātu, uzdrīkstētos sapņot un sasniegtu mērķus kopā, kas ir atslēgas vārds panākumiem. Šī man ir iespēja veidot jaunu, uzticamu komandu nākamajam startam," uzskata Sausiņa.

Kā vēstīts, Sausiņu par Siguldas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja 2022.gada rudenī, jo bijušais domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics tika ievēlēts 14.Saeimā.

Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Sausiņa par deputāti tika ievēlēta no NA/LRA/LZP apvienotā saraksta un ievēlēšanas brīdī bija LRA biedre, taču no tās izstājās, un domes priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta, esot bezpartejiska.

Sausiņai Siguldas novada domes deputāta mandāts ir kopš 2009.gada, kopš 2013.gada viņa bija Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece, kā arī bioloģijas skolotāja Siguldas Valsts ģimnāzijā.