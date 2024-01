Siguldas iedzīvotāji demonstrācijas iestāsies pret priekšsēdētājas Sausiņas atbrīvošanu no amata

Pikets notiks pirms domes sēdes, kurā Siguldas novada pašvaldības domes deputāti lems par priekšsēdētājas Sausiņas atstādināšanu.

Kā skaidro Deksne, piketa mērķis ir izrādīt atbalstu Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājai, iestājoties pret 14 domes deputātu pieprasījumu atstādināt Sausiņu no amata. Iedzīvotāji vēlas paust uzticību priekšsēdētājas līdz šim paveiktajam un nosodīt to deputātu rīcību, kuri bez faktoloģiska pamatojuma ir pieprasījuši priekšsēdētājas atcelšanu no ieņemamā amata. "Iedzīvotāji uzskata, ka deputātu pieprasījums ir bijis pārsteidzīgs, tie nav ņēmuši vērā iedzīvotāju viedokli, turklāt tas radījis reputācijas riskus Siguldas novadam," uzskata Deksne.

Viņa iedzīvotāju vārdā vērš uzmanību uz to, ka domes deputātu pamatojums ir nepārliecinošs, trūkst faktos balstītas informācijas, kādēļ ir tapis pieprasījums. Siguldas novada deputātiem tiek pārmests komunikācijas trūkums ar novada iedzīvotājiem un Siguldas novada domes deputātu nespēja darba jautājumus risināt savstarpēji atklāti sadarbojoties.

Savukārt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Linards Kumskis (NA) uzsver, ka Siguldas novada pašvaldības prioritātei jābūt novada iedzīvotājiem un efektīvam, reālam darbam kopējai novada izaugsmei. Atvērta un atklāta komunikācija ar iedzīvotājiem un saviem kolēģiem pašvaldībā ir atslēga uz Siguldas novada attīstību. "Nepārdomāta un bieži pat haotiska Siguldas novada attīstības plānošana nesekmē ne novada izaugsmi, ne pašvaldības pārvaldes darbības efektivitāti, tāpēc ir pienācis laiks pārmaiņām," uzsver Kumskis.

Kumskis piebilst, ka Siguldas novada domē ir jāpilnveido iekšējā pašvaldības struktūra, domes darbības kursu pavēršot demokrātiskas vadības virzienā, jo, viņaprāt, tikai atklāta komunikācija un cieša savstarpējā sadarbība ļaus Siguldas novada pašvaldībai pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas un nodrošināt ilgtspējīgu novada pārvaldību un attīstību.

Kā vēstīts, šodien plkst.16 Siguldas novada pašvaldības domes sēdē tiks lemts par Siguldas novada domes priekšsēdētājas Sausiņas atcelšanu no amata.

Vairākums jeb 14 no 19 Siguldas novada pašvaldības deputātiem 15.janvārī Siguldas novada pašvaldības domei iesniedza pieprasījumu, kurā izteica neuzticību Siguldas novada domes priekšsēdētājai Sausiņai, pieprasot viņas atbrīvošanu no amata.

Priekšsēdētājas atkāpšanos pieprasījuši arī septiņi no 12 deputātiem, kas pārstāv viņas partiju apvienības - "Nacionālās apvienības" (NA), "Latvijas Reģionu apvienības" (LRA) un Latvijas Zaļās partijas (LZP) - sarakstu. Pieprasītāju skaitā ir arī abi domes priekšsēdētājas vietnieki Kumskis (NA) un Kristaps Zaļais (NA).

Kā viens no galvenajiem argumentiem minēts Sausiņas autoritārais vadības stils, kā arī vienpersoniski vai šaurā lokā pieņemti lēmumi, kas saistīti gan ar pašvaldības ikdienas darbību, gan tik nozīmīgiem jautājumiem kā šā gada Siguldas pašvaldības budžeta izstrāde.

Kā vēstīts, Sausiņu par Siguldas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja 2022.gada rudenī, jo bijušais domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics tika ievēlēts 14.Saeimā.

Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Sausiņa par deputāti tika ievēlēta no NA/LRA/LZP apvienotā saraksta un ievēlēšanas brīdī bija LRA biedre, taču no tās izstājās, un domes priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta, esot bezpartejiska.

Sausiņai Siguldas novada domes deputāta mandāts ir kopš 2009.gada, kopš 2013.gada viņa bija Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece, kā arī bioloģijas skolotāja Siguldas Valsts ģimnāzijā.