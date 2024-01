Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts un kultūras ministre Agnese Logina 11. janvārī apmeklēja Rīgas Svētā Pētera baznīcu. (Foto: Vācijas vēstniecība Latvijā)

Pēterbaznīcas “afēra”: 1. stāsts. Ko saka Vācijas vēstniecība un Kultūras ministrija?

Sabiedrība Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Vairāk nekā piecus gadus ilgusī shēmošana ap Rīgas Pēterbaznīcas īpašumtiesībām pirms diviem gadiem rezultējās ar to, ka Latvijas galvaspilsētas dominante no valsts pārgāja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) īpašumā. Daudzi domā, ka tā bija viltīga shēma, lai LELB iegūtu nevis vietu savai tiešajai misijai, bet gan ienesīgu nekustamo īpašumu. Jauns.lv šonedēļ vairāku rakstu sērijā aplūko šī darījuma peripetijas un ielūkojas aiz baznīcas mūriem. Pirmajā stāstā skaidrojam, ko par to saka Vācijas vēstniecība Latvijā un Kultūras ministrija.