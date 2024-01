Sniega un apledojuma dēļ satiksme apgrūtināta uz ceļiem gandrīz visā Latvijā

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 61 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienība.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šoseja (A1), Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Skrundas līdz Liepājai, Ventspils šosejas, autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11), Rēzeknes šosejas (A12) ) no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Saldus, Dobeles un Tukuma apkārtni.

Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, vispirms tiek notīrīti noslogotākie valsts galvenie autoceļi. Pēc snigšanas beigām pilnībā ceļus attīra no sniega trīs līdz 24 stundu laikā. Savukārt ceļi ar grants segumu tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.