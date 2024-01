FOTO: jaunieši un pašmāju politiķi diskutē par demokrātiju un taisa selfijus ar EP priekšsēdētāju Metsolu

Tikšanās notika Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un pasākumu apmeklēja ne tikai jaunieši, bet arī bijušie un esošie EP deputāti no Latvijas - Inese Vaidere, Ivars Ījabs un Artis Pabriks.

Roberta Metsola iesaistījās ne tikai nopietnās diskusijās, bet labprāt uzņēma selfijus gan ar jauniešiem, gan pašmāju politiķiem, kas arī nekautrējās iemūžināt kopbildi ar augsto viesi.

Metsolas tikšanās galvenais mērķis ar jauniešiem bija apspriestu dalības vēlēšanās nozīmi, un nepieciešamību stiprināt demokrātiju pašreizējos neskaidrajos ģeopolitiskajos apstākļos.

“Latviju es apmeklēšu laikā, kad tiek pieminētas 1991. gada barikādes. To laikā Latvijas cilvēki apliecināja, ka neatkarības vārdā ir gatavi ir gatavi ziedot arī savu dzīvību. To der paturēt prātā katrās vēlēšanās - demokrātija ir jāsargā. Brīvas vēlēšanas ir viens no Eiropas demokrātijas stūrakmeņiem, un tās nebūt nav pašsaprotamas. Tepat blakus joprojām ir valstis, kurās cilvēki par demokrātiju un brīvību cīnās, maksājot ar savu dzīvību,” pirms vizītes norādīja Roberta Metsola.

Maltas politiķe R. Metsola ir Eiropas Parlamenta deputāte kopš 2013. gada un pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu (ETP). Viņa tika ievēlēta par priekšsēdētāju 2022. gada janvārī, un viņas pilnvaru termiņš ilgst līdz šī EP sasaukuma pilnvaru beigām 2024. gada vasarā.