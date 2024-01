No nākamā gada aizliegti tabakas aizstājējprodukti, kas satur aromatizētājus

Grozījumi veikti Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā.

Kā izņēmumi elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem būs atļauti likuma pielikumā minētie aromatizētāji, kas rada tabakas smaržu vai garšu.

Tāpat noteikti dažādi ierobežojumi attiecībā uz tabakas aizstājējproduktu izplatīšanu, kas stāsies spēkā vasarā.

Kā aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā, vienlaikus noteikts ierobežojums ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus un citus smēķēšanas produktus, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas.

Ar grozījumiem likumā nostiprinātas arī prasības, kādām jāatbilst tabakas aizstājējproduktiem, lai tos varētu laist tirgū, tostarp prasības sastāvam, iepakojuma noformējuma nosacījumi un informācija, kas produktiem jāpievieno.

Ar grozījumiem pašlaik tabakas izstrādājumiem, elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes tvertnēm likumā jau noteiktie tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumi, kā arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumi tiks attiecināti arī uz tabakas aizstājējproduktiem un tabakas karsēšanas ierīcēm. Tas būs spēkā no šī gada 1.augusta.

Tāpat noteikts naudas sods par tabakas aizstājējproduktu aprites regulējuma pārkāpumiem, piemēram, to iegādāšanos internetā. Līdz šim tabakas karsēšanas ierīces, kā arī tabakas aizstājējprodukti likumā netika regulēti.

Noteikts arī aizliegums smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās.

Noteikts, ka tabakas aizstājējproduktā maksimālā nikotīna koncentrācija nepārsniedz četrus miligramus uz gramu.

Likumā tabakas aizstājējprodukts definēts kā produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes), un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida.

Tāpat noteikts ierobežojums, kas attieksies arī uz jau esošiem tabakas izstrādājumiem. Precizēts, ka aizliegts pārdot tādu smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu, arī jaunieviestu tabakas izstrādājumu, kuru sastāvā ir mentols, tā analogi un geraniols. Līdz ar to tiktu precizēts jau spēkā esošais aizliegums pārdot šādus produktus, kuru sastāvā ir piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu.

Likumā arī pastiprināti sodi par tabakas produktu aprites pārkāpumiem. Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 1400 eiro.

Likumā arī noteikts, ka aizliegts laist tirgū cigaretes, kas neatbilst degšanas un ugunsdrošības prasībām attiecībā uz pašdziestošām cigaretēm.