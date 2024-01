Izziņoti Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” nominanti

Preses konferencē piedalījās Latvijas Republikas Kultūras ministre Agnese Logina, Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma, Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” producente Marta Bite, Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” spēlfilmu un animācijas filmu atlases komisijas eksperte Kristīne Simsone, Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” dokumentālo filmu atlases komisijas eksperts Uģis Olte.

Visvairāk – divpadsmit – nomināciju saņēmusi daudzsēriju filma “Padomju džinsi”, kas pirmizrādi piedzīvos drīzumā.

Deviņas nominācijas piešķirtas spēlfilmai “Melnais samts”.

Nominācijām bagātākā dokumentālā filma ir “Latvijas kods. Einaratīvs”, kas uz balvu pretendē sešās kategorijās.

Turpmāko mēnesi nominantus vērtēs starptautiska žūrija, un uzvarētāji tiks paziņoti balvas pasniegšanas ceremonijā 4. februārī.

Šogad balva par mūža ieguldījumu tiks piešķirta filmu māksliniecei un ilggadējai Latvijas Kinematogrāfistu savienības (LKS) priekšsēdētājai Ievai Romanovai. Romanova sāka darbu Rīgas Kinostudijā 1978. gadā kā māksliniece-inscenētāja un kopš tā laika ir saņēmusi piecus “Lielos Kristapus” par labāko mākslinieka darbu. Viņas attiecības ar nacionālo kino balvu ir nozīmīgas arī citā ziņā – no 1999. līdz 2023. gadam Romanova, būdama LKS vadītāja, atradās arī “Lielā Kristapa” organizēšanas priekšgalā.

Kopumā šogad balvai pieteiktas 88 filmas, tostarp 35 pilnmetrāžas, 9 daudzsēriju filmas un 44 īsfilmas. Lielā pieteikumu skaita dēļ profesionālo institūciju izvirzītie eksperti darbojās divās atlases komisijās: vienā spēlfilmām un animācijas filmām, otrā – dokumentālajām filmām.

Spēlfilmu un animācijas filmu komisijā bija režisors Andis Mizišs, kinokritiķe Kristīne Simsone, scenāriste Aiva Birbele, režisore Dace Pūce, operators Jānis Eglītis, skaņu režisors Jevgenijs Kobzevs, mākslinieks Juris Žukovskis, kinokritiķe Elīna Reitere, animācijas filmu producente Sniedze Kāle un Nacionālā kino centra pārstāve Agnese Zapāne. Savukārt dokumentālo filmu komisijā strādāja režisore Ieva Ozoliņa, režisore Dzintra Geka, režisors Uģis Olte, operators Dainis Juraga, kinokritiķe Anita Uzulniece un Nacionālā kino centra pārstāve, filmu nozares informācijas speciāliste Kristīne Matīsa.

Nacionālo kino balvu “Lielais Kristaps” rīko biedrība “Latvijas Kinematogrāfistu savienība” sadarbībā ar Nacionālo Kino centru un LR Kultūras ministriju, atbalsta Rīgas dome, sadarbības partneri Latvijas Mobilais telefons un BB Rental.

Nominantu saraksts “Lielā Kristapa” mājaslapā.

Balvām nominētās filmas un profesionāļi:

Labākā pilnmetrāžas spēlfilma

“Bezkaunīgie”, rež. Aiks Karapetjans, prod. Vino Films

“Mātes piens”, rež. Ināra Kolmane, prod. Filmu studija Deviņi, kopprod. Tet, kopprod. Umedia Production SPRL (Beļģija)

“Melnais samts”, rež. Liene Linde, prod. Ego Media, kopprod. Tremora (Lietuva)

“Pastkarte no Romas”, rež. Elza Gauja, prod. Picture House

“Saule spīd 24 stundas”, rež. Juris Poškus, prod. FA Filma

Labākā īsmetrāžas spēlfilma

“Can't help myself”, rež. Anna Ansone, prod. Mima Films

“Katastrofa”, rež. Daniils Silovs, prod. Grey Vest, kopprod. Bright Nine, Latvijas Kultūras akadēmija

“Mirū iemīlas”, rež. Ieva Norvele, prod. Tasse Film

“Resistance is Futile”, rež. Armands Začs, prod. White Picture

“Upurjērs”, rež. Uģis Olte, prod. VFS Films

Labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma

“Austrumu fronte”, rež. Vitālijs Manskis, Jevhens Titarenko, prod. Vertov, kopprod. Braha Production Company (Ukraina), kopprod. Hypermarket Film (Čehija)

“Iļģuciema māsas”, rež. Elita Kļaviņa, prod. Air Productions

“Patrīcija”, rež. Dāvids Ernštreits, Inese Kļava, prod. Mistrus Media

“Mēs tikai tagad sākam”, rež. Marta Herca, prod. Ego Media

“Viss būs labi”, rež. Staņislavs Tokalovs, prod. Ego Media

Labākā īsmetrāžas dokumentālā filma

“Kaprači”, rež. Ivars Zviedris, prod. Dokumentālists

“Ksenija”, rež. Renāte Saulīte, prod. Latvijas Kultūras akadēmija

“Latvijas kods. Einaratīvs”, rež. Betija Zvejniece, prod. VFS Films, kopprod. Latvijas Televīzija

“Latvijas kods. Pilnmēness serenāde”, rež. Mārcis Ābele, Lauris Ābele, prod. Tritone Studio, kopprod. Latvijas Televīzija

Labākā animācijas filma

“Beigu beigas”, rež. Linda Stūre, prod. Atom Art

“Kājām gaisā”, rež. Dace Rīdūze, prod. Animācijas brigāde

“Kur manas atslēgas?”, rež. Indra Sproģe, prod. Jaunciema osta

“Lielais Indriķis”, rež. Jānis Cimmermanis, prod. Animācijas brigāde

“Sirds likums”, rež. Roze Stiebra, prod. Lokomotīve

Labākā daudzsēriju filma

“Kolektīvs”, rež. Oskars Rupenheits, Marta Elīna-Martinsone, Papa Chi, Aiks Karapetjans, Edgars Kaupers, Mārtiņš Grauds, prod. fon Films

“Nelūgtie viesi”, rež. Vlads Kovaļovs, prod. SIA Lelde Kovaļova, kopprod. Tet

“Padomju džinsi”, rež. Staņislavs Tokalovs, Juris Kursietis, prod. Tasse Film

Labākā debijas filma

“Can't help myself”, rež. Anna Ansone, prod. Mima Films

“Dragūni”, rež. Reinis Ūbelis, prod. Griffonmark

“Elpot zem ūdens”, rež. Ronalds Mežmačs, prod. flyfarfilms

“Latvijas kods. Einaratīvs”, rež. Betija Zvejniece, prod. VFS Films

"Mēs tikai tagad sākam”, rež. Marta Herca, prod. Ego Media

Labākā studentu filma

“Balto kuģu sirdis”, rež. Edgars Kaupers, Latvijas Kultūras akadēmija, prod. Bon Adventure

“Dusa”, rež. Dāvis Gauja, Latvijas Kultūras akadēmija

“Gruzis”, rež. Ilze Ance Kazaka, Latvijas Mākslas akadēmija

“Ksenija”, rež. Renāte Saulīte, Latvijas Kultūras akadēmija, prod. White Picture

“Mana bērnības ķermeņa atzīšanās”, rež. Emīlija Karetņikova, Latvijas Kultūras akadēmija, prod. Air Productions

“Ziemeļpols”, rež. Roberts Vanags, Latvijas Kultūras akadēmija, prod. Neonorma

Labākais scenārists

Betija Zvejniece (Latvijas kods. Einaratīvs)

Emīlija Karetņikova, Līga Gaisa (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās)

Liene Linde (Melnais samts)

Teodora Markova, Stanislavs Tokalovs, Valdemars Kalinovskis (Padomju džinsi)

Staņislavs Tokalovs, Valdis Celmiņš (Viss būs labi)

Labākais spēlfilmas režisors

Aiks Karapetjans (Bezkaunīgie)

Ināra Kolmane (Mātes piens)

Juris Poškus (Saule spīd 24 stundas)

Liene Linde (Melnais samts)

Staņislavs Tokalovs, Juris Kursietis (Padomju džinsi)

Labākais spēlfilmas operators

Aleksandrs Grebņevs (Pastkarte no Romas)

Dāvids Smiltiņš (Melnais samts)

Elīna Matvejeva (Elpot zem ūdens)

Jurģis Kmins (Bezkaunīgie)

Valdis Celmiņš (Padomju džinsi)

Labākā aktrise galvenajā lomā

Anta Aizupe (Upurjērs)

Ērika Eglija-Grāvele (Mana brīvība)

Indra Burkovska (Pastkarte no Romas)

Inga Tropa (Melnais samts)

Maija Doveika (Mātes piens)

Labākais aktieris galvenajā lomā

Andris Keišs (Saule spīd 24 stundas)

Jānis Jarāns (Pastkarte no Romas)

Kaspars Dumburs (Elpot zem ūdens)

Kārlis Arnolds Avots (Padomju džinsi)

Lauris Dzelzītis (Katastrofa)

Labākā aktrise otrā plāna lomā

Elīna Vaska (Mātes piens)

llze Ķuzule-Skrastiņa (Mana brīvība)

Jana Ļisova (Elpot zem ūdens)

Rēzija Kalniņa (Nelūgtie viesi)

Sabīne Tīkmane (Melnais samts)

Labākais aktieris otrā plāna lomā

Andris Keišs (Padomju džinsi)

Darius Meškauskas (Mana brīvība)

Gregors Laķis (Bezkaunīgie)

Igors Šelegovskis (Padomju džinsi)

Valentīns Novopoļskis (Padomju džinsi)

Labākais mākslinieks

Aldis Meinerts (Bezkaunīgie)

Algirdas Garbačiauskas (Mātes piens)

Jurģis Krāsons (Mana brīvība)

Laura Dišlere, Zanda Landrāte-Bedrīte (Padomju džinsi)

Mārtiņš Straupe, Jāgups Romets (Neredzamā cīņa)

Labākais kostīmu mākslinieks

Evija Džonsone (Mātes piens)

Ilze Grickus (Jaunais norm)

Jānuss Vahtra, Berta Vīlipsone (Neredzamā cīņa)

Liene Bite (Padomju džinsi)

Liene Dobrāja (Melnais samts)

Labākais grima mākslinieks

Gunda Zvirbule (Mātes piens)

Ilona Zariņa (Melnais samts)

Lara Pudovska (Nelūgtie viesi)

Maija Gundare (Padomju džinsi)

Zane Žilinska (Elpot zem ūdens)

Labākais dokumentālās filmas režisors

Betija Zvejniece (Latvijas kods. Einaratīvs)

Elita Kļaviņa (Iļģuciema māsas)

Marta Herca (Mēs tikai tagad sākam)

|Staņislavs Tokalovs (Viss būs labi)

Vitālijs Manskis, Jevhens Titarenko (Austrumu fronte)

Labākais dokumentālās filmas operators

Aivars Šaicāns (Ksenija)

Baiba Kļava (Iļģuciema māsas)

Dāvids Smiltiņš, Arvis Belovs (Latvijas kods. Einaratīvs)

Jevhens Titarenko, Ivans Fomičenko (Austrumu fronte)

Valdis Celmiņš (Viss būs labi)

Labākais animācijas filmas režisors

Dace Rīdūze (Kājām gaisā)

Indra Sproģe (Kur manas atslēgas?)

Jānis Cimmermanis (Lielais Indriķis)

Linda Stūre (Beigu beigas)

Roze Stiebra (Sirds likums)

Labākais animācijas filmas mākslinieks

Aleksejs Naumovs (Sirds likums)

Ilze Dambe-Dzelme (Kājām gaisā)

Linda Stūre (Beigu beigas)

Maija Riekstiņa, Gita Šmite, Kaspars Maračkovskis (Kur manas atslēgas?)

Māris Putniņš (Lielais Indriķis)

Labākais komponists

Deniss Paškevičs (Mēs tikai tagad sākam)

Edgars Šubrovskis (Kolektīvs. Kristīne)

Ivars Arutjunjans (Bezkaunīgie)

Raimonds Tiguls (Mātes piens)

Valts Pūce (Sirds likums)

Labākais skaņu režisors

Aleksandrs Vaicahovskis (Kur manas atslēgas?)

Edvards Broders (Ziemeļpols)

Ernests Ansons (Can't help myself)

Ģirts Bišs (Beigu beigas)

Pēteris Pāss (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās)

Labākais montāžas režisors

Dāvis Gauja, Betija Zvejniece (Latvijas kods. Einaratīvs)

Ieva Veiverīte, Liene Linde (Melnais samts)

Inese Kļava (Patrīcija)

Oskars Morozs (Padomju džinsi)

Stefans Stabenovs (Viss būs labi)

Mūža balvas laureāte

Ieva Romanova