Darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite nosauc savu "Gada cilvēku" – unikālā musli radītāju

„Mana gada personība nebūs publiski ļoti zināma personība – kāds ministrs, prezidents vai sportists. Mēs, sabiedrība, nepelnīti neievērojam tos, kas mums pelna naudu, veido budžetu, riskē šajos apstākļos un nodarbojas ar biznesu, pienācīgi nenovērtējam tos, kas veido mūsu nodokļu plūsmu, no kā dzīvo viss sabiedriskais sektors, pensionāri un tā tālāk. No tā, cik daudz tādu būs, cik viņi būs ambiciozi un aktīvi finansiāli atkarīga mūsu nākotne, jo bez naudas, lai kā mēs negribētu, nesanāk izdzīvot. Tādēļ mana personība ir Alise Garci.”

Viņa ir uzņēmēja, kas nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu, kas no musli jaukšanas savā virtuvē un tā tirgošanas mājražotāju tirdziņos nu ir paņēmusi kredītu, piesaistījusi finansējumu, būvē „pamatīgu fabriku” un universitātē apgūst pārtikas tehnoloģijas zinības. Sava biznesa vārdā viņa arī mainījusi uzvārdu, kas nu liecina par viņas radīto produktu – „Muesli Graci” (viņas iepriekšējais uzvārds bija Balgalve, ar kuru 2009. gadā pēc pirmā bērniņa piedzimšanas viņa sāka domāt par veselīgu uzturu, jo bija ļoti aktuāli dabūt sevi formā).



„Tādi cilvēki jāceļ saulē, jāparāda, ka var no mājražotāja kļūt par pamatīgu uzņēmēju, var strādāt, eksportēt un attīstīt ekonomiku, ticēt, ka šeit to var izdarīt par spīti ne tai labākajai videi priekš biznesa. Par gada cilvēku nevajag tikai sportistus vai politiķus,” saka Andris Bite.

Jāpiebilst, ka Alise Graci šogad iekļuva žurnāla „Pastaiga” veidotajā Latvijas gada sieviešu biznesā un menedžmentā topā.

Šī gada augustā Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs Alisi Graci vērtēja: “Par ambīcijām – no nulles izveidots eksportspējīgs uzņēmums ar jau plašu atpazīstamību ārvalstīs. Zīmolu raksturo kvalitāte, ilgtspēja un ambiciozitāte, neaizmirstot arī sociālo aktivitāti. Ticību savai nodarbei raksturo arī īpašnieces uzvārda maiņa par godu uzņēmumam.”

