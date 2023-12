Šodien sāk kursēt vilciens starp Viļņu un Rīgu

"LTG Link" vilciens no rīta dosies ceļā no Viļņas, bet pēcpusdienā - no Rīgas. Brauciens starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni četras stundas un 15 minūtes, kas ir līdzīgi, kā braucot ar automašīnu.

Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst.6.30, no Kaišadores - plkst.7.14, no Šauļiem - plkst.8.51, no Jonišķiem - plkst.9.30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst.10.06, bet Rīgas Centrālajā stacijā - plkst.10.43.

No Rīgas uz Viļņu vilciens katru dienu aties plkst.15.28, no Jelgavas - plkst.16.08, Šauļos vilciens ieradīsies plkst.17.21, bet Viļņā - plkst.19.51.

Ar vilciena pirmo reisu šodien vizītē Rīgā ieradīsies Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte un satiksmes ministrs Marjus Skodis.

Viesus Rīgā plkst.10.43 sagaidīs Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P). Pēc tam paredzētas abu valstu valdību vadītāju darba pusdienas.

Viļņas dzelzceļa stacijā šodien plkst.6 sāksies oficiālā pasažieru vilciena maršruta Viļņa-Rīga atklāšana ar Lietuvas premjerministres, satiksmes ministra un "Lietuvos geležinkeliai" pārstāvju uzrunām.

Standarta biļetes cena braucienam ir 24 eiro. Vienlaikus paredzēts, ka bērniem līdz sešu gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu vilcienā, brauciens ir bezmaksas, bet bērniem vecumā no sešiem līdz 16 gadiem ir 30% atlaide.

Vilcienā pasažieriem būs pieejamas 142 sēdvietas un četri statīvi velosipēdiem.