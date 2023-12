Dzeltenais brīdinājums paliek spēkā. Vairākās Latvijas upēs vēl nav pat sasniegts ūdenslīmeņa maksimums

Paredzams, ka Gaujā un Daugavā noteces palielināšanās būs ilgstošāka. Tāpat tuvākajās dienās gaidāmi nokrišņi, neliels sals mīsies ar atkusni, un turpināsies ledus iešana dažās austrumdaļas upēs.

Aizvadītajā diennaktī plaši applūdušas upju palienes un zemākās vietas, liecina LVĢMC rīcībā esoša informācija. Piemēram, Daugavā no Suražas līdz Verhņedvinskai ūdenslīmenis paaugstinājās par astoņiem līdz 22 centimetriem, bet posmā Priedruja - Jēkabpils paaugstinājās par trim līdz pieciem centimetriem diennaktī. Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Zeļķiem ūdenslīmenis pazeminājās par 11 centimetriem, pie Pļaviņām pazeminājās par 28 centimetriem diennaktī, savukārt pārējos posmos tiek novērotas svārstības.

Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis pārsvarā pazeminājās par trim līdz 28 centimetriem diennaktī, straujāk ūdenslīmenis pazeminājās Lielajā Juglā - par 67 centimetriem diennaktī. Dubnā pie Vīšķiem un Aiviekste pie Lubānas ūdenslīmenis paaugstinājās par diviem līdz pieciem centimetriem diennaktī.

Gaujā un Salacā un to baseinu upēs ūdenslīmenis pārsvarā pazeminājās par diviem līdz 20 centimetriem, straujāk ūdenslīmenis pazeminājās Tirzā pie Lejasciema - par 49 centimetriem diennaktī. Salacā pie Mazsalacas un Gaujā pie Valmieras ūdenslīmenis paaugstinājās attiecīgi par četriem un astoņiem centimetriem diennaktī.

Lielupē no Mežotnes līdz Slokai ūdenslīmenis pazeminājās par četriem līdz 21 centimetru diennaktī. Arī pārējās Lielupes baseina upēs ūdenslīmenis pārsvarā pazeminājās par trim līdz 14 centimetriem diennaktī, izņemot Mūsu pie Ūstukiai, Misu pie Lielveisiem un Tērveti pie Bramberģes, kur ūdenslīmenis paaugstinājās par diviem līdz četriem centimetriem diennaktī.

Aizvadītajā diennaktī Kurzemes upēs ūdenslīmenis pārsvarā pazeminājās. Ventā posmā Leckava - Vendzava ūdenslīmenis pazeminājās par 16 līdz 51 centimetru diennaktī. Pārējās Kurzemes upēs ūdenslīmenis pazeminājās par 10 līdz 40 centimetriem, straujāk Bārtā pie Skuodām - par 69 centimetriem diennaktī. Irbē pie Vičakiem turpinājās ūdenslīmeņa paaugstināšanās par vienu centimetru diennaktī.

Daugavā no augšteces līdz Suražai ir ledus sega vai nepilna ledus sega, pie Suražas piekrastes vaļumjoslas, pie Vitebskas upe brīva, bet pie Ullas ledus sega ar lāsmeņiem. No Polockas līdz Jēkabpilij upē gar krastiem piesalas vai palieku piesalas, pie Zeļķiem reta ledus iešana un ledus krautņi gar krastiem. Pie Pļaviņām novērojams ledus sablīvējums augšpus un lejpus novērojumu stacijai. Tikmēr Gaujas un Salacas baseina upēs lielākoties ledus izgājis, Gaujā pie Vēlenas reta vižņu iešana, bet Tirzā - ledus sega ar lāsmeņiem. Lielupes baseina un Kurzemes upes brīvas no ledus.

LVĢMC atgādina, ka spēkā ir dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdenslīmeni.