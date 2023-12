Jūras piekrastē sola spēcīgas vēja brāzmas; satiksmi apgrūtina apledojuši ceļi

Dienā laiks saglabāsies lielākoties mākoņains un palaikam gaidāmi nokrišņi - sniegs, slapjš sniegs, kā arī lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-17 metrus sekundē, bet jūras piekrastē pastiprinoties līdz 20-23 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +1…+6 grādiem. Rīgā debesis būs lielākoties mākoņiem klātas, palaikam līs. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3…+4 grādiem.

Pirmdienas rītā sniegs un apledojums lielākajā daļā Latvijas teritorijas apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Tallinas šoseja (A1) visā posmā;

Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Veclaicenei;

Valmieras šoseja (A3) visā posmā;

Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) (A4) visā posmā;

Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) (A5) visā posmā;

Daugavpils šoseja (A6) visā posmā;

Bauskas šoseja (A7) visā posmā;

Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;

Liepājas šoseja (A9) no Rīgas līdz Bikstiem un no Blīdenes līdz Liepājai;

Ventspils šoseja (A10) visā posmā;

autoceļš Jēkabpils – Rēzekne – Ludza - Krievijas robeža (Terehova) (A12) visā posmā;

autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;

Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;

Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;

valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) visā posmā.



Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijas teritorijā.