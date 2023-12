Mūžībā devies mākslinieks Sergejs Davidovs

Sergejs Davidovs dzimis un kā personība veidojies radošu personu ģimenē un lokā, kurā ir nozīmīgi mākslinieki: Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Sarmīte Māliņa, Anna Heinrihsone u.c.

Sergejs Davidovs 1976. gadā beidza Rīgas 35.vidusskolu un no 1981.-1986. gadam studēja T.Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Rūpnieciskās mākslas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Dizaina nodaļa). Nodaļā pasniedzēji bija tēlnieki, kas mācīja veidot no akadēmisma atšķirīgu un laikmetam atbilstošu formveidi - Tālivaldis Gaumigs (1930-2016; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1964-2016), Arvīds Drīzulis (1934-2019; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1965-2019), arhitekti Ivars Bumbiers (1932-2020; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1970-1986), Oļģerts Ostenbergs (1925-2012), Pēteris Martinsons (1931-2013; LMA pedagogs 1968-2013), grafiķis Aleksandrs Dembo (1931-1999; LMA Rūpnieciskās mākslas katedras pedagogs 1964-1987), mākslas zinātnieks, dizaina teorētiķis Herberts Dubins (1919-1993; LMA pedagogs 1958-1987) u.c.

Studējot LMA, Sergejs Davidovs 1985. gadā piedalījās laikraksta “Literatūra un Māksla” fotokonkursā “Kultūra laikā un cilvēkā”, dalībnieki bija arī Vilnis Auziņš, Leons Balodis, Gunārs Binde, Guntis Eniņš, Andrejs Grants, Jānis Knāķis, Māris Laudaks un Uģis Niedre.

Sergejs Davidovs absolvēja LMA Rūpnieciskās mākslas nodaļu 1986. gadā un viņam līdzās absolvēja Laura Kristovska, Sarmīte Māliņa ar darbu “Vides fragments attiecīgam garastāvoklim”, pie vadītāja Aleksandra Dembo absolvēja Jānis Murovskis ar darbu “Patērētāju kooperācijas reklāma”, bet pie vadītāja Pētera Martinsona absolvēja Ričards Štrauhs ar darbu - porcelāna trauku komplekts “Zviedru plate” u.c.

Sergejs Davidovs no 1986. gada, jau studējot LMA, bija LMA Sagatavošanas kursu pedagogs. LMA Sagatavošanas kursos pedagogi bija arī gleznotāji Andrejs Rozenbergs (1937-2017; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1964-1978), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1962-?), Daina Riņķe (1945-2023; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe no 1978), Ilze Krūmiņa-Karlsone (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1977-1992), Arvīds Būmanis (1942-2000; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs no 1972), Lija Būmane (1940-1990; LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), Inta Celmiņa (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1970-1990), Ivars Heinrihsons (LMA Sagatavošanas kursu pedagogs no 1973) un Helēna Heinrihsone (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe kopš 1973), Anita Meldere (LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe kopš 1974), Irēna Lūse ( LMA Sagatavošanas kursu pedagoģe 1972-1992), Leonīds Mauriņš (LMA Sagatavošanas kursu pedagogs 1969-1985), grafiķi Georgs Smelters (1942-2014; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs), Valdis Villerušs (LMA Sagatavošanas kursu pedagogs no 1970), Arturs Ņikitins (1936-2022; LMA Sagatavošanas kursu pedagogs 1975-1992) u.c.

Sergejs Davidovs 1986. gadā kopā ar Māri Ārgali, Kristiānu Šicu veidoja “Kino dienām” veltītu lielizmēra uzpūšamo vides objektu “Eizenšteinam-90” (1988, pie bij. Republikāniskā Zinību nama). Pasākums bija starptautiskā kino foruma “Arsenāls” aizsākumi, to organizētāji un vadītāji bija kinorežisors Augusts Sukuts (1947-2017), uzņēmējs, politiķis Māris Gailis u.c.

Sergejs Davidovs 1988. gadā sadarbojās ar bij. Latvijas PSR Rakstnieku savienības žurnālu “Avots”. Žurnāla tēla veidošanā tajā laikā piedalījās mākslinieciskā redaktore, tolaik Sergeja Davidova dzīvesbiedre Sarmīte Māliņa un 20. gs. 80. gadu beigu aktuālie mākslinieki, kā Ojārs Pētersons, Andris Breže, Juris Putrāms, Māris Ārgalis (1954–2008), Andrejs Kalnačs u.c. Sergejs Davidovs veidoja žurnāla vāku dizainu (1988), vēlāk darbojās avīzē “Diena”.

Mākslinieks piedalījies LMS rīkoto “Mākslas dienu” ietvaros notikušajās performancēs-akcijās: “Cilvēki būros” (1987, kopā ar Oļegu Tillbergu, Sarmīti Māliņu, bij. Filharmonijas laukums, tag. Līvu laukums), “Staburaga bērni” (1988, kopā ar Oļegu Tillbergu, Sarmīti Māliņu, Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas pazemes pāreja), “Kaķi” (1989, kopā ar Ojāru Pētersonu, Oļegu Tillbergu, Sarmīti Māliņu, Kristapu Ģelzi, Andri Breži). Izstāžu uzskaitījumā jāmin mākslas zinātnieces Helēnas Demakovas kūrētā ekspozīcija “Latvija – XX gadsimta kūlenis” (LNMM, 1990), izstāde “Zoom Faktors” (1994, Sorosa Mūsdienu mākslas centrs), “Firkspedvāles sarunas’94” (1994, kuratori Ivars Runkovskis, tēlnieks Ojārs Feldbergs, Pedvāles mākslas parks) u.c. Sergejs Davidovs bija mākslinieku grupā, kurā darbojās Anna Heinrihsone, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Sarmīte Māliņa, Kristiāns Šics, piedalījās izstādēs “Dolce Vita” (1988, JMA izstāžu nams “Jāņa sēta”), “Ancora Vita” (1992, JMA izstāžu nams “Jāņa sēta”), “Vita Nova” (1997, bij. galerija “Čiris”, vadītājs Aivars Zvirbulis).

2002. gadā Sergejs Davidovs piedalījās pasākumā “Govju parāde” kopā ar māksliniekiem Kristapu Ģelzi, Sandru Krastiņu, Kirilu Panteļejevu u.c., radoši apgleznoja sintētiskā sveķa materiālā veidotas tipveida govis Ventspils pilsētvidē.

Mākslinieks veidojis plakātus, piemēram, Viljama Folknera lugas “Vājprātīgā stāsts, pilns niknuma un trokšņu” iestudējumam, režisors Pēteris Krilovs, Daugavpils teātrī (1991).