Šodien valstī daudzviet gaidāmi nokrišņi; braukšanu apgrūtina apledojums un melnais ledus

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem;

Bauskas šoseja (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei;

Jelgavas šoseja (A8) posmā no Olaines līdz Meitenei;

Liepājas šoseja (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes pagriezienam;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Strazdes līdz Usmai;

autoceļš Jēkabpils – Rēzekne – Ludza - Krievijas robeža (Terehova) (A12) visā posmā;

autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;

Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;

Uz reģionālajiem autoceļiem braukšanas apstākļi apgrūtināti ir Talsu, Tukuma, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Ogres, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Preiļu, un Jēkabpils apkārtnēs.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Trešdiena būs lielākoties mākoņaina, daudzviet gaidāmi nokrišņi - galvenokārt sniegs, slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sinoptiķu prognozes.

Tiek prognozēts, ka vairāk nokrišņu būs valsts rietumos. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, kas jūras piekrastē būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1 līdz +5 grādu robežās. Rīgā dienā debesis lielākoties klās mākoņi, un pēcpusdienā gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +2 līdz +3 grādiem.