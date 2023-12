FOTO: labdarības maratonā “Dod pieci!” līdz šim saziedoti vairāk nekā 100 tūkstoši eiro

Pēdējā diennakts labdarības maratonā “Dod pieci!” bijusi notikumiem bagāta. 16. decembra vakarā tiešraidē no Latvijas Televīzijas Zaķusalā izskanēja īpašs “Dod pieci!” desmitgadei veltīts labdarības koncerts. Koncertā piedalījās šī gada maratona himnas autori grupa “Sudden Lights” un Gustavo, mūziķu apvienība “Tev Tuvumā”, Shipsea, Intars Busulis un Abonementa orķestris, grupa “Instrumenti”, Dons, Māra Upmane-Holšteine un grupa “Astro'n'out”, Goran Gora, grupas “My Radiant You” un “Kautkaili”, Aminata, hip-hop apvienība “Kreisais Krasts”, kā arī, pieslēdzoties no stikla studijas Rīgā – “Prāta Vētra”. Koncertu tiešraidē varēja skatīties LTV1 un LSM.lv, bet klausīties – Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2 un Latvijas Radio 5 ēterā.

Dīdžejs Toms Grēviņš stikla studijā turpina uzklausīt gan ziedotājus, gan jomas ekspertus, kas ikdienā strādā ar riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem. Tāpat stikla studijā viesojas daudzi sabiedrībā zināmi mūziķi, tai skaitā grupas “Mazais Princis”, “Kautkaili”, “Audiokvartāls”, Wiesulis, koris “Balsis”, dziedātāja Diona Liepiņa un daudzi citi.

Šodien stikla studijā viesojās teologs Kaspars Simanovičs, kurš dalījās pārdomās par to, ka bērniem ir nepieciešams sajust labvēlību no pieaugušajiem. „Tajā brīdī, kad sakām, ka bērni dzīvo uz ielas, tās jau ir sekas disfunkcionālai videi, kurā atradušies pirms tam. Tas ir mīlestības un labvēlības trūkums no pieaugušajiem – visdisfunkcionālākā vide, kas bērnam var būt.”

Loreta Macijevska-Livča viesojoties stikla studijā kopā ar labdarības maratona “Dod pieci!” vēstnesi Kasparu Markševicu, dalījās savā skaudrajā dzīves stāstā. Loreta savulaik, piedzīvojot gan fiziskus, gan emocionālus pazemojumus, mēģināja aiziet no dzīves. „Gribētu aicināt jauniešus meklēt palīdzību un atbalstu, jo, kamēr mēs dzīvojam tajās sāpēs, pamestībā un vientulībā, mēs turpinām dzīvot to riebīgo dzīvi, ko mēs tā ienīstam. Un tikai tad, kad mēs saņemam šo palīdzību, mēs sākam dzīvot savu dzīvi un esam noteicēji pār to, kāda tā būs turpmāk.”

Saņemti jau vairāk nekā 60 palīdzības pieteikumi

Kopš 2. decembra “Dod pieci!” sadarbības organizācijas ir saņēmušas jau vairāk nekā 60 palīgā saucienus. Bezpeļņas organizācijām raksta un zvana jaunieši, kuriem nepieciešams emocionāls atbalsts, kā arī ļoti praktiska palīdzība. Tie nereti ir jaunieši, kuri nejūtas drošībā savās mājās, viņiem ir grūti koncentrēties mācībām, trūkst līdzcilvēku atbalsta. Saņemti arī vairāki lūgumi rast iespēju pagarināt vai atjaunot sadarbību ar atbalsta personu, kad pašvaldības sniegtā atbalsta apjoms ir izsmelts. Tāpat jaunieši lūdz arī palīdzību, lai cīnītos ar atkarībām.

Līdz ar labdarības maratona “Dod pieci!” startu Doma laukumā turpinās arī pasaulē garākā labdarības skriešanas stafete. Tās laikā, iesaistot pēc iespējas vairāk skrējējus, uz skrejceliņa bez apstājas paredzēts noskriet teju 158 stundas. Skriešanas stafete, gluži tāpat kā pats labdarības maratons, ir nepārtraukta un notiek arī nakts stundās. Ziedotājam, kas “Dod pieci!” šī gada labdarības mērķim ziedo vismaz 10 000 EUR, ir iespēja kļūt par diennakts skrējiena patronu. Šodien par labdarības stafetes patronu kļuva uzņēmums “Scandic Fusion” ar savu 15 000 ziedojumu. Līdz šim vakaram skrējienā piedalījušies jau vairāk nekā 170 skrējēji. Turpmākajās dienās par skrējiena patroniem kļūs arī uzņēmumi “Merks mājas”, “Compensa Life”, “Finnfoam” un “Printful”, bet uzņēmums “Balticovo” stafeti ar savu ziedojumu atbalstīja labdarības maratona pirmajā dienā.

Ziedošanas iespējas, lai palīdzētu riskam pakļautiem jauniešiem

• No 1. līdz 21. decembrim – tīmekļa vietnē dod.pieci.lv iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību.

• No 1. līdz 21. decembrim ziedot var visās “Circle K” uzpildes stacijās, kur tiks pieņemti gan skaidras, gan bezskaidras naudas ziedojumi. Šogad, tāpat kā pērn, “Circle K” dubultos to ziedojumu apjomu, kas saņemti viņu degvielas uzpildes stacijās.

• Apmaiņā pret ziedojumu ir iespējams kļūt par unikālu T-kreklu īpašniekiem. Katra krekla dizainu īpaši “Dod pieci!” ir radījusi kāda Latvijā zināma personība un katrs no tiem pieejams tikai vienā eksemplārā. Katru maratona dienu veikals https://veikals.dod.pieci.lv/ tiek papildināts ar jauniem krekliem, un to vērtība noskaidrota atraktīvā izlozē stikla studijā. Kreklu dizainus veidojuši Intars Busulis, “Carnival Youth”, Patrisha, Mārtiņš Sirmais, Harijs Vītoliņš, Renārs Zeltiņš, Kārlis Bardelis, Edijs Klaišis un daudzi citi.

• No 15. līdz 21. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā, Doma laukumā.

• Līdz pat Zvaigznes dienai, 2024. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti labdarības organizācijas Ziedot.lv tīmekļa vietnē www.ziedot.lv, izvēloties projektu “Dod pieci!”.

Visi saziedotie līdzekļi 100% apmērā caur projekta partneri – labdarības organizāciju Ziedot.lv nonāks pie bezpeļņas organizācijām, kas sniedz profesionālu palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez pienācīgas ģimenes un sabiedrības aprūpes, cietuši no vardarbības un citiem noziegumiem, saskaras ar dažādām dzīves grūtībām. Palīdzībai var pieteikties, sazinoties ar organizācijām, kas norādītas dod.pieci.lv mājaslapas sadaļā “Pieteikt palīdzību!”.

Sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!” jau desmito gadu notiek īsi pirms Ziemassvētkiem, no 15. līdz 21. decembrim. Šogad labdarības maratona rīkotāji aicina apmainīt 5 eiro ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā, lai palīdzētu riskam pakļautiem jauniešiem. Statistika ir skaudra – Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 10 tūkstoši bērnu un jauniešu jeb vidēji viens bērns no katras klases, kurš meklē patvērumu uz ielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lieto apreibinošas vielas vai ir soļa attālumā līdz nozieguma izdarīšanai.

