Rīgas pašvaldība vēršas pie ikviena namu īpašnieka pilsētā

Līdz ar atkušņa iestāšanos, Rīgā no nenotīrītiem ēku jumtiem krītošs sniegs un ledus rada nopietnu apdraudējumu gan gājējiem, gan pie ēkām novietotiem transportlīdzekļiem.

Ēku jumtu tīrīšana un rūpes par ēku tehnisko stāvokli ir īpašnieku atbildība.

Ja no laicīgi nenotīrīta jumta krītošs sniegs vai ledus izraisa traumas gājējiem vai bojā citu personu īpašumu, atbildība ir jāuzņemas ēkas īpašniekam.

Namu saimniekiem nekavējoties jāveic lāsteku nolaušana un jumtu tīrīšana, jo tas ir vienīgais veids, kā novērst apdraudējumu gājējiem. Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange šonedēļ izsūtījis pašvaldības iestādēm uzdevumu īpaši pievērst uzmanību savu ēku jumtiem.

Iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot par nenotīrītiem ēku jumtiem, no kuriem krītošs sniegs un ledus apdraud gājēju drošību:

Rīgas pašvaldības policijai (RPP) pa tālruni 110 vai RPP aplikācijā;

aizpildot e-pieteikumu mājaslapā riga.lv.

Par nenotīrītu jumtu var saņemt naudas sodu. Maksimālais sods fiziskām personām ir 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro.

Atgādinām, ka, ja no jumta krītoša sniega vai ledus dēļ gūta trauma, nekavējoties jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot 113. NMPD nodos informāciju RPP, kas tad varēs sākt administratīvā pārkāpuma procesu.

Ja uzreiz trauma nav pamanāma, ir vērts fiksēt precīzu notikuma vietas adresi, lai tad, ja tomēr vēlāk jūtama ietekme uz veselību, varētu ziņot RPP. Iedzīvotajam, kurš guvis traumu, arī jāvēršas RPP ar iesniegumu, lai policija varētu viņu atzīt par negadījumā cietušo. RPP izskatīs iesniegumu un sniegs informāciju par īpašnieku, no kura cietušais varēs pieprasīt nodarītā kaitējuma kompensāciju.

Šajā ziemas sezonā RPP veikusi pārbaudes 977 vietās, no tām šonedēļ 408 vietās, par kurām ziņojuši iedzīvotāji. Šonedēļ pārbaudēs konstatēts, ka 171 vietā nav veikta jumtu attīrīšana no sniega, 175 vietās nav nolauztas lāstekas. No jumta krītošs sniegs šonedēļ bojājis 41 automašīnu. Šajā ziemā četras personas no jumta krītoša sniega un ledus dēļ guvušas traumas. Viena persona gājusi bojā.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsargjoslas zonā un pie pilsētas noslogotākajām ielām, kur ietves šogad kopj pašvaldība, namu īpašniekiem tāpat kā iepriekš pēc jumtu tīrīšanas ir jāsatīra sniegs un ledus no ietvēm. Ja teritorija pēc sniega tīrīšanas no jumta netiks sakopta, RPP mudinās ēkas īpašnieku veikt ietves uzkopšanu dažu stundu laikā. Ja tas netiks izdarīts, ietves uzkopšanas darbus piespiedu izpildes ceļā veiks pašvaldība, bet nama īpašniekam būs jāsedz veikto darbu izmaksas.

Tāpat jāatceras, ka jebkurš uz ietves novietots šķērslis, tostarp lentes, barjeras un citi norobežojumi apgrūtina gan gājēju pārvietošanos, gan ietvju kopšanu, kas tiek veikta mehanizēti. Tāpēc ietvi var norobežot tikai jumta tīrīšanas laikā. Lentes un citas barjeras nenodrošina ne gājēju, ne transportlīdzekļu aizsardzību, jo nav garantijas, ka ledus vai sniegs no jumta kritīs tikai norobežotajā zonā. Ietvju uzturētāji ziņo pašvaldības policijai par vietām, kur ietvju tīrīšana nav iespējama namu apsaimniekotāju izvietoto norobežojumu dēļ.

Gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem atkušņa laikā jābūt piesardzīgiem, jo no nenotīrītiem ēku jumtiem uz ietvēm var krist sniegs un ledus.