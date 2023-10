VDD 27.septembrī sācis kriminālprocesu pret vienu personu par agresorvalsts Krievijas veikto noziegumu Ukrainā iespējamu slavināšanu un attaisnošanu, kā arī uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu vērstu darbību, aģentūru LETA informēja dienests.

Kriminālprocess pret personu sākts, dienestam izvērtējot personas pēdējā laika izteikumus ziņojumapmaiņas platformā "Telegram".

VDD konstatēja, ka persona savā kanālā platformā "Telegram" neierobežotam personu lokam publicējusi balss ziņas, kurās pauž atzinīgu vērtējumu par Krievijas bruņoto spēku veiktajiem noziegumiem pret Ukrainu un tās iedzīvotājiem. Tāpat persona publicētajās balss ziņās noniecina un nomelno gan Latvijas, gan Ukrainas iedzīvotājus.

VDD kriminālprocesu tālākai izmeklēšanai atbilstoši piekritībai ir nosūtījis Valsts policijai.

Jau ziņots, ka sociālajos medijos ievietotajā audio dzirdams, kā Rieksts paudis gandarījumu par Krievijas veikto agresiju Ukrainā.

"Paldies krieviem ir jāsaka, ka viņi šitos neaptēstos pamuļķus ukraiņus bombardē. Jo es saku, ka stulbas nācijas pasaulē nav vajadzīgas. Tas pats būs Latvijā. Un tas ir jāsaka paldies krieviem, ka viņi attīrīs Latviju no tupiem cilvēkiem," norādījis Rieksts.

"Man, protams, žēl bērnu, bet, ja šitie tupie dauņi sēž mājās tajā brīdī, kad tu saproti kara zonā... nu tur taču katru māju var noslaucīt, un viņi sēž savos dzīvokļos un tur dzer. Cerība ir muļķu mierinājums, saprotiet," dzirdams audioierakstā.

Rieksts apgalvojis, ka tūlīt sākšoties karš un būšot tieši tas pats. Invalīdiem, kuri būšot pēc kara ar norautām kājām un rokām, Rieksts iespļaušot nabagu turzās, jo paši ir vainīgi.

Jau vēlāk pēc šī audio, Rieksts citā audio komentējis krievu raķetes triecienu Harkivas apgabalā, kur nesen nogalināts vismaz 51 cilvēks. "Pasaule tiek attīrīta no dauņiem, kas ir pat labi, jo lohiem neaptēstajiem bija iespēja pēdējos divus gadus izbraukt no valsts ārā," dzirdams ieraksts.

Rieksts paudis uzskatu, ka nav ko sēdēt kara zonā un gaidīt, kad uzlido lādiņš uz galvas.

Rīgas tiesas apgabala prokuratūra augustā nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu par traģisko ugunsgrēku nelegālajā hostelī Rīgā, Merķeļa ielā, kurā bojā gāja deviņi cilvēki. Lietā apsūdzēts Ernests Rieksts un Andrejs Gailis.

Lietā apsūdzētas divas personas par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredz atbildību gan par uzņēmējdarbības veikšanu bez reģistrēšanas, radot būtisku kaitējumu valstij, gan par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, kā rezultātā iestājusies vairāku cilvēku nāve, nodošanu tiesai izskatīšanai pēc būtības.

2021.gada 28.aprīļa rītā vienā no hosteļa istabiņām izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā no dažādām ar ugunsgrēku tieši saistītām traumām - ķermeņa un elpceļu termiskiem apdegumiem, saindēšanos ar tvana gāzi un degšanas produktiem - iestājās astoņu cilvēku nāve un vēl viena persona no gūtajiem miesas bojājumiem mira medicīnas iestādē.

Ugunsgrēka rezultātā tika iznīcinātas hosteļa iemītnieku personīgās mantas vairāku tūkstošu eiro vērtībā. Tāpat tika iznīcināts arī daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieku kopībai piederošais ēkas divslīpu jumts ar visām tā konstrukcijām, nodarot materiālo kaitējumu vairāku desmitu tūkstošu eiro apmērā.

Iepriekš presē Rieksts minēts kā hosteļu saimnieks, hosteļu menedžeris un "Baltijā lielākais hosteļu īpašnieks". "Firmas.lv" informācija liecina, ka Riekstam savulaik piederējuši vairāki uzņēmumi, kas gan ir jau likvidēti. Patlaban dati neuzrāda viņa saistību ar piederošiem uzņēmumiem vai darbošanos uzņēmumu valdēs.

Rieksts bija izsludināts meklēšanā, taču vēlāk viņu policija aizturēja. Vēl pirms aizturēšanas internetā izplatītajā audiovēstījumā Rieksts apgalvoja, ka viņa meklēšana ir "politiķu PR spodrināšana". Rieksts savā vēstījumā arī apgalvoja, ka Merķeļa ielā degušās telpas nebija hostelis, bet gan īres dzīvoklis. Tāpat viņš apgalvoja, ka dzīvoklī ugunsdrošība bijusi "augstā līmenī" un "visur bija dūmu detektori".

Rieksts toreiz apgalvoja, ka Merķeļa ielas telpās neesot bijis pusotru gadu un "tur pavisam citi cilvēki darbojās un vadīja to visu".

Rieksts savā vēstījumā arī izklāstījis savas iespējamās versijas par ugunsgrēku, proti, pieļaujot, ka notikusi tīša dedzināšana.