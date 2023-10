Dzīvnieku pansija "Ulubele" noraida aizdomas par ziedojumu nelikumīgu izlietojumu

Latvijas Radio raidījums "Atvērtie faili" vēstīja, ka pēdējo divu gadu laikā biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" visvairāk ziedotās naudas - ap 160 000 eiro - ir iztērējusi juridiskajiem pakalpojumiem.

Kā skaidrots biedrības izplatītajā paziņojumā, "Ulubele" ir nevalstiskā organizācija (NVO), kura pilnībā ir atkarīga no ziedotājiem. Kopējo ieņēmumu sadalījumā tikai viena ceturtā daļa ir pašvaldību sniegtais finansējums un trīs ceturtdaļas ziedojumi. "Ulubeles" atbalstītāju skaits ir ievērojams.

"Katru gadu mēs iesniedzam Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atskaites, norādot katru uzņēmumu, NVO, un privātpersonu, kura ir sniegusi atbalstu, kā arī ziedojuma apmēru. "Ulubele" vienmēr pilda savas saistības un par ieņēmumiem/izdevumiem atskaitās saviem ziedotājiem un valstij," teikts paziņojumā, uzsverot, ka "Ulubele" ļoti respektē katra ziedotāja nostāju par publicitāti. "Ulubeles" atskaites kārtība katram no ziedotājiem, kuri to vēlas, ir cieņas, uzticēšanās un ilgtermiņa sadarbības pamatā. Nevienam nav tiesību pretēji privātpersonu datu aizsardzības regulai, iegūt, pētīt un vēl jo īpaši veidot publikācijas, apcerējumus, apmelojumus, izmantojot 2000 privātpersonu datus, kuros norādīti personu kodi un ziņas par ziedojumu apmēru, uzsvērts biedrības paziņojumā.

Paziņojumā skaidrots, ka dzīvnieku uzturēšanai gadā nepieciešami 540 000 eiro, kas esot gandrīz 70% no "Ulubeles" tēriņiem. Savukārt 20% no izdevumiem nepieciešami dažādu materiālu izdevumiem, sākot no darba rīkiem un būvmateriāliem, kā arī drukas materiāliem, izglītojošiem izdales materiāliem, ēku rekonstrukcijai un teritorijas uzlabojumiem. Juridiskie un sabiedrību izglītojošie pakalpojumi, sabiedriskās domas un likumdošanas izmaiņu pakalpojumi kopumā veido vien nepilnus 10% no izdevumiem. Taču, tieši pateicoties šiem 10%, "Ulubele" esot kļuvusi par viedokļa līderi un "Ulubeles" komanda esot panākusi sabiedriskās domas un likumdošanas izmaiņas, skaidrots biedrības paziņojumā.

Lai to panāktu, biedrība veikusi dažādus pasākumus, sākot no suņu čipēšanas, sabiedriskās domas aptaujām, brīvprātīgā darba vadlīnijām, tiesas sēdēm, diskusijām, virtuālām aptaujām un beidzot ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārbaudēm, juridiskajiem iesniegumiem, atbildēm, pārsūdzībām, juridiskajām konsultācijām, iepirkumu monitorēšanu un iepirkumu sagatavošanu.

"Mēs esam gan patversme, gan dzīvnieku aizsardzības organizācija. Gada pārskata formas sabiedriskā labuma organizācijām (SLO) atšķiras no ierastajiem gada pārskatiem. Organizācijas, kas veic gan sabiedrisko, gan saimniecisko darbību, aizpilda gada pārskata tabulu pielikumus. Saimnieciskā un sabiedriskā labuma darbību izdevumi tiek nošķirti saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti," skaidro biedrība. "Ulubele" esot sazinājusies ar VID un vienojusies par attiecīgo gada pārskata sadaļu precizēšanu.