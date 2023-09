VDD sācis kriminālprocesu pret bijušo politiķi Mamikinu

Kriminālprocess pret Mamikinu sākts, dienestam izvērtējot personas pēdējā laika izteikumus vairāku Kremlim lojālu Krievijas televīzijas kanālu raidījumos, kā arī sociālās tīklošanās vietnēs.

VDD ir konstatējis Mamikina izteikumus, ar kuriem dienesta vērtējumā tiek atbalstīts un glorificēts Krievijas sāktais karš Ukrainā.

Mamikins pēdējā laikā Kremļa propagandas medijiem paziņojis, ka ir pārcēlies dzīvot uz Krieviju, "lai viņa dēliem nav jāpiedalās geju parādēs". Intervijā viņš Krievijas iebrukumu Ukrainā sauc, izmantojot Krievijā lietotos terminus, proti, par specoperāciju un pauž pārliecību, ka Latvijā tiks atjaunoti padomju varas savulaik saceltie pieminekļi.

Mamikins arī kritizējis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un norādījis, ka Ukrainas pilsētā Bučā demonstrēti "izlikti melni maisi".

Tāpat viņš paziņojis, ka Krievija veic varenu un svētu lietu Ukrainā.

Saeimas pērn aprīlī pieņemtie grozījumi Pilsonības likumā paredz Latvijas pilsonības atņemšanu personai, kura sniegusi būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu valstīm vai personām, kuras ir veikušas darbības, tai skaitā genocīdu, noziegumu pret mieru, noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu, vai arī ja persona pati ir piedalījusies šādu darbību veikšanā un Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā šī persona nekļūst par bezvalstnieku.

Informāciju par to, ka attiecīgā persona veikusi kādu no minētajām darbībām, sniedz valsts drošības iestādes. LETA nesen interesējās Satversmes aizsardzības birojā, vai drošības iestāde ir sākusi vērtēt iespējamo Latvijas pilsonības atņemšanu Mamikinam, ņemot vērā viņa aizbraukšanu uz Krieviju un dažādas viņa publiskās aktivitātes. Birojā atbildēja, ka priekšnosacījums minēto tiesību normas piemērošanai ir tas, ka Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā persona nekļūst par bezvalstnieku. Šis princips izriet no ANO konvencijas par bezvalstnieku samazināšanu.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Mamikins dzimis 1976.gadā. Latvijas Universitātē viņš ieguvis maģistra grādu filoloģijā. Vairākus gadus Mamikins nostrādājis žurnālistikā.

2014.gadā viņš kandidēja EP vēlēšanās no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta un tika ievēlēts. Savukārt 2018.gadā Saeimas vēlēšanās viņš kandidēja jau no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet parlamentā neiekļuva.

2021.gadā Mamikins sāka darbu Valsts darba inspekcijā kā stratēģiskās komunikācijas vadītājs, tomēr pārbaudes laikā darbs tika uzteikts.