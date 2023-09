Visas uz "Sadales tīkla" tarifu attiecinātās izmaksas ir atbilstošas, apgalvo regulators

Tāpat viņa norādīja, ka padome ir iesniegusi tiesai skaidrojumus par apstiprinātajiem tarifiem un ir "jāgaida, kā tiesa vērtēs".

Attiecībā uz "Sadales tīkla" un AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu izmaiņām Ozola norādīja, lēmums par tām pieņemts vienā dienā, un tie ir savstarpēji saistīti lēmumi. Tostarp arī lēmējvara - Ministru kabinets un Saeima - bija informēta par to, kāds ir gaidāmais tarifu pieaugums.

Runājot par nepieciešamību līdz decembri pārskatīt "Sadales tīkla" tarifus, Ozola norādīja, ka tas, ko SPRK darīs un par ko konsultēsies ar ieinteresētajām pusēm un informēs Saeimas atbildīgās komisijas, ir attiecībā uz regulatīvā rēķina izmaksām. Tāpat arī Ozola sacīja, ka, pirms papildu informācijas saņemšanas no "Sadales tīkla" nevar vērtēt, vai pastāv iespēja, ka tarifi mainīsies.

Vienlaikus SPRK priekšsēdētāja sacīja, ka valdība šonedēļ skatīja nākamā gada budžeta projektu, kurā arī iezīmēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā, lai kompensētu iedzīvotājiem paaugstinātās tarifa izmaksas.

Ozola sacīja, ka SPRK ir vērsusies Valsts prezidenta kancelejā ar aicinājumu tikties, lai skaidrotu darbu, ko veicis regulators, gan SPRK funkcijām un iespējām.

Vienlaikus Ozola norādīja, ka SPRK veic funkcijas, ko tai uzticējis likums. SPRK funkcijas un pilnvarojums ir pietiekami plašs, un komisija var pieņemt izvērtētus lēmumus, jo viena no SPRK galvenajām funkcijām ir izvērtēt un apstiprināt ekonomiski izvērtētus tarifus. Tāpat SPRK strādā, lai sabalansētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju intereses.

"Domāju, ka tiekam galā ar savām funkcijām atbilstoši likumam un deleģējumiem," sacīja Ozola.

Saeima 21.septembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas nosaka AS "Sadales tīkls" fiksēto jaudas maksājumu mājsaimniecībām samazināt par 60% līdz gada beigām.

Valdība līdz 1.novembrim plāno apkopot risinājumu piedāvājumus, kā samazināt tarifu pieaugumu arī apkures sezonas turpinājumā 2024.gadā.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas virzītie un parlamenta deputātu šodien pieņemtie grozījumi nosaka ierobežot elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifu izmaksu pieaugumu mājsaimniecībām.

ST fiksētās komponentes tarifa pieaugums tiks samazināts par 60%. Maksas samazinājums tiks piemērot par periodu no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) prognozē, ka mājsaimniecībai, kurai ir vienas fāzes un 16 ampēru pieslēgums, fiksētās komponentes tarifs pēc 60% samazinājuma būs 2,43 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa līdzšinējo 6,08 eiro vietā, bet mājsaimniecībai ar vienu fāzi un 20 ampēru pieslēgumu maksa samazināsies no līdzšinējiem 7,6 eiro līdz 3,04 eiro. Savukārt mājsaimniecībai, kurai ir trīs fāzes un 25 ampēru pieslēgums, maksa būs 9,20 eiro līdzšinējo 23 eiro vietā, norādījuši grozījumu autori.

Mājsaimniecību atbalstam nepieciešamais finansējums ir 30,47 miljonu eiro apmērā, un to paredzēts nodrošināt no AS "Latvenergo" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas.