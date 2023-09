Ap 1100 Krievijas pilsoņiem procesā ir VSAA maksājumu pārtraukšana

No tiem, kuriem uzturēšanās atļauja anulēta latviešu valodas zināšanu pārbaudes nekārtošanas dēļ, VSAA ir 1141 klients, un pašlaik notiek darbs pie detalizētas šo cilvēku lietu skatīšanas. Minētie cilvēki nesaņem pašvaldību atbalstu.

No Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pārstāves komisijas sēdē teiktā secināms, ka, vismaz daļa no tiem, kuri pirmajā reizē nenokārtoja un laikus nepieteicās valodas pārbaudei otrreiz, vēl līdz 30.novembrim var pieteikties latviešu valodas zināšanu pārbaudes veikšanai.

Iespējams, arī uz tiem, kuri nav mēģinājuši līdz šim nokārtot latviešu valodas zināšanu pārbaudi, individuāli varētu tikt skatīts, vai konkrētajam cilvēkam pienākas uzturēšanās atļauja atbilstoši kādam no Imigrācijas likumā minētajiem nosacījumiem, piemēram, saistībā ar laulībām vai bērniem.

Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāve pavēstīja, ka apmēram 25% no tiem, kam vajadzēja nokārtot latviešu valodas pārbaudi, nav mēģinājuši to darīt. Pašlaik atkārtotām pārbaudēm tiem, kuri neizdevās tās nokārtot ar pirmo reizi, ir atvērtas papildu pārbaužu vietas arī Rēzeknē un Ventspilī, lai tur dzīvojušajiem vieglāk līdz tām nokļūt.

VISC pārstāve pastāstīja, ka arī tiem, kam izsūtītas vēstules par to, ka ir jāpamet Latvija, var pirmo reizi pieteikties valodas pārbaude un daļa jau to dara.

PMLP pārstāve informēja, ka 15.septembrī tika atlasīta 3541 persona no Krievijas pilsoņiem viņu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšanai, jo viņi nebija mēģinājuši nokārtot latviešu valodas zināšanu pārbaudi. Tika izsūtītas ap 3300 vēstulēm, jo mazai daļai nav vispār reģistrēta adrese un attiecīgās personas dzīvo jau ārpus Latvijas.

Par atsevišķiem no minētajiem cilvēkiem radinieki paziņojuši, ka cilvēks ir miris.

Līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka (AS) aktualizēja jautājumu par to, kā likumā minētajām personām vēl mēģināt nokārtot latviešu valodas zināšanu pārbaudījumu. Politiķis akcentēja, ka nejustos labi, ja kāds no senioriem nodarītu sev pāri, ņemot vērā konkrēto situāciju.

Jau ziņots, Imigrācijas likuma prasību dēļ līdz novembra nogalei Latviju var nākties pamest 3541 Krievijas pilsonim, aģentūru LETA informēja PMLP.

Ja persona nav iesniegusi dokumentus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai vai nav veikusi pieteikšanos atkārtotas valsts valodas pārbaudes veikšanai, un saskaņā ar Imigrācijas likumu viņu pastāvīgās uzturēšanās atļauju derīgums ir beidzies šī gada 2.septembrī, tai Latvijas teritorija jāatstāj līdz šī gada 30.novembrim.

Gadījumā, ja šīs personas tomēr vēlas turpināt uzturēties Latvijā, un uz tām attiecas likums "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" vai kāds no Imigrācijas likumā noteiktajiem pamatiem termiņuzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, PMLP iespējams iesniegt atbilstošu pieteikumu.

Kā ziņots, Imigrācijas likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanas atļaujas 2023.gada septembrī zaudēja spēku. Lai dzīvotu Latvijā, viņiem jāpiesakās ES pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet tā saņemšanai viņiem PMLP jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas zināšanām A2 līmenī un finanšu resursu esamību.

Politiķi pēdējā brīdī pirms normu spēkā stāšanās nolēma veikt grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valodas pārbaudi, lai varētu legāli turpināt uzturēties Latvijā. Valdība par valodas prasību pagarinājumu lēma, jo iepriekš secināja, ka vairāki tūkstoši no Latvijā dzīvojošiem 25 316 Krievijas pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, nav iesnieguši pieteikumus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, tātad viņiem valsts būtu jāpamet.

Neskatoties uz pieņemtajām izmaiņām, no septembra Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem ir jānokārto vismaz termiņuzturēšanās atļauja. Kā iepriekš pauduši PMLP pārstāvji, tiem Krievijas pilsoņiem, kas nebūs neko darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, no 2.septembra uzturēšanās atļaujas ir zudušas, līdz ar to viņiem Latvijā zudīs sociālās garantijas, pilna pieeja veselības aprūpei, viņi nevarēs legāli strādāt u.tml., un PMLP viņiem sāks izsūtīt vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts 90 dienu laikā.