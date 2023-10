Pēdējās nedēļās interneta krāpnieki no iedzīvotājiem datus cenšas izkrāpt piedāvājot karaliskas dāvanas divu eiro vērtībā. (Foto: dorin puha / Alamy/ Vida Press)

Krāpnieki vilina ar karaliskām dāvanām par diviem eiro. Zaudēt varam tūkstošus!

112 Elmārs Barkāns

Pēdējās nedēļās krāpnieku grupējumi, uzdodoties par valsts kapitāluzņēmumu pārstāvjiem, sociālajos tīklos izplata aicinājumus par diviem eiro iegūt lielas bagātības, cenšoties no cilvēkiem izvilināt personiskos bankas datus, lai pēc tam no viņu kontiem nozagtu simtiem vai pat tūkstošiem reižu lielākas summas. Tikko šāds “aicinājums” bija no “Latvijas pasta”, bet pirms pāris nedēļām no “Latvijas dzelzceļa”.